Здесь каждый сможет познакомиться с историей и красотой матрешки — символа России, отражающего богатство традиций и мастерства народных мастеров.
В доме культуры села Мусорка открылся "Дом матрешки"
Гостями праздника стали более тысячи женщин и семей со всего региона. Особое внимание было уделено матерям, воспитавшим героев, чьи дети прославили наш регион, — военнослужащих, сотрудников МЧС, медиков, олимпийских и паралимпийских чемпионов.
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Уже возведены и в ближайшее время начнут работу новые ФАПы в селах Большая Ёга и Султангулово. В поселке Передовка новый медпункт планируется сдать в декабре.
Жители 5 населенных пунктов Похвистневского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах
В Казани прошли XXIII всероссийские соревнования по боксу среди юниоров 17-18 лет.
Армен Рубенянц из Самарской области выиграл всероссийские соревнования по боксу
Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные ОДК-Кузнецов, отработали без замечаний.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с международным экипажем стартовала сегодня с космодрома Байконур
В рамках визита были переданы необходимые детские и взрослые вещи по сезону, игрушки, средства гигиены и моющие средства.
Специалисты самарского Роскадастра посетили центр социальной помощи женщинам «Ты – не одна»
В Самара без осадков, температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +1, +3°С.
28 ноября в регионе ночью и утром туман, до +5°С
Цель партнеров – собрать 150 млн.рублей для оснащения всех региональных подразделений отряда «ЛизаАлерт» поисковыми летательными аппаратами.
Билайн запускает кампанию по сбору на оборудование для «ЛизаАлерт»: набираем высоту в спасении жизней
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»
Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко проведет прямой эфир с жителями
Билайн запускает кампанию по сбору на оборудование для «ЛизаАлерт»: набираем высоту в спасении жизней

139
Цель партнеров – собрать 150 млн.рублей для оснащения всех региональных подразделений отряда «ЛизаАлерт» поисковыми летательными аппаратами.

«ЛизаАлерт» — самый масштабный поисково-спасательный отряд в России. Его участники более 15 лет помогают находить и спасать людей в 64 регионах страны. Всех их объединяет неравнодушие к чужой беде и готовность прийти на помощь. Количество вовлеченных людей, безусловно, важнейшее условие для развития поисково-спасательного движения, однако масштабировать поиски, усилить влияние и эффективность отряда без технологий невозможно. 

Для потерявшего человека на счету каждая минута. В густом лесу, в бескрайних полях, в сложных городских лабиринтах – он ждет помощи. Зачастую, первым, кто может увидеть его с высоты птичьего полета, является беспилотный поисковый аппарат.

Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" уже доказал свою эффективность в наземных операциях, но скорость и охват поиска с воздуха – это совершенно новый уровень. Беспилотники, оснащенные современными камерами и тепловизорами, способны за считанные минуты обследовать огромные территории, обнаруживая даже самые незначительные признаки присутствия человека.

Но у этих «крылатых спасателей» есть потребность – в поддержке каждого неравнодушного. Краудфандинг, который запускает сегодня Билайн, – это возможность каждому стать частью команды, которая дарит надежду и возвращает домой. Каждый взнос, будь то 5 рублей или 1000, приближает отряд к приобретению нового беспилотника, к обучению пилотов, к расширению возможностей поисковых операций. К участию приглашаются не только граждане, но и компании, готовые помогать в построении федеральной системы поисково-спасательной деятельности. Первым партнером Билайн и «ЛизаАлерт» в этом проекте стала компания ВКонтакте, которая усиливает проект своими информационными возможностями.  

Цель партнеров – собрать 150 млн.рублей для оснащения всех региональных подразделений отряда «ЛизаАлерт» поисковыми летательными аппаратами. Необходимо порядка 100 комплектов стоимостью от 800 тыс. до 4,5 млн. рублей. Принять участие в сборе может любой – порог входа очень комфортный: можно помочь разово, перечислив от 5 до 15 000 рублей, или подписаться на регулярную помощь – всего 1 рубль в день или 30 рублей в месяц. 

Платформа для сбора – https://beeline.ru/lizaalert/

Билайн начал этот сбор, внеся вклад в оснащение региональных подразделений отряда оборудованием для связи в труднодоступных местах (100 комплектов оборудования будет передано в отряд до конца 2025 года), ведь без связи «крылья» не летают. 

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«Порой даже небольшой вклад может решить человеческую судьбу. Мы призываем всех инвестировать в наше общее будущее, где технологии работают на самую важную задачу — спасение жизней. Сегодня через этот проект поддержать волонтёров может каждый, не только клиент Билайна: вместе мы можем поднять поиски «ЛизаАлерт» на новую высоту и вернуть еще больше людей с "найден жив".

Присоединяйтесь к краудфандингу: это обращение не только к людям, но и к бизнесу: пришло время объединять ресурсы, информацию и экспертизу. Поиск — общее дело. Присоединяйтесь!»
Сбор средств для закупки оборудования для отряда «ЛизаАлерт» осуществляется в АНО «Центр поиска пропавших людей». Информация о закупке и передаче оборудования будет опубликована на сайте beeline.ru и на сайте lizaalert.org.

 

Фото:   пресс-служба Билайна

 

