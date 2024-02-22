билайн и Сеченовский Университет создали предприятие для разработки цифровых и ИИ-решений для здравоохранения

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Совместное предприятие называется ООО «МедТех ИИ», договор о его создании подписали вице-президент по юридическим вопросам ПАО «ВымпелКом» Пётр Иванцов и ректор Первого Московского Государственного Медицинского университета им. И.М. Сеченова Минздрава России Пётр Глыбочко.

Совместное предприятие займется разработкой и внедрением программного обеспечения на базе искусственного интеллекта в медицине, продолжит научно-исследовательскую деятельность, планирует регистрировать разработки в качестве медицинских изделий, а также вносить их в Реестр российского ПО, участвовать в конкурсах на получение государственных инвестиций и грантов, а также осуществлять консалтинг, привлекать индустриальных и технологических партнеров.

Генеральным директором МедТех ИИ назначен директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна Константин Романов, который будет совмещать две должности.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам ПАО «ВымпелКом»:

«Команда по искусственному интеллекту и большим данным билайна сотрудничает с Сеченовским университетом с 2020 года, создавая цифровые продукты с использованием искусственного интеллекта в медицине. Нам уже удалось разработать решение, которое способно помочь специалистам в ранней диагностике патологий тазобедренного сустава на МРТ-исследованиях, создать ИИ-модель диагностики и анализа гистологических препаратов почки для индустрии трансплантологии, в планах разработка решений в области патоморфологии и дистанционного мониторинга состояния пациентов».

Алексей Федорин, руководитель департамента цифровой инфраструктуры и партнерств ПАО «ВымпелКом»:

«Рынок в области медицины на базе искусственного интеллекта весьма динамичен, и большие корпорации не всегда успевают маневрировать в жесткой конкурентной среде. Поэтому билайн совместно с Сеченовским университетом приняли решение о создании отдельного бизнес-юнита. Мы надеемся, что создание МедТех ИИ позволит реализовывать сложные цифровые решения на стыке науки и бизнеса в ритме быстрого и технологичного стартапа с вычислительными мощностями билайна и научно-технологической базой одного из ведущих медицинских вузов страны».

Пётр Глыбочко, ректор Сеченовского Университета Минздрава России, академик РАН:

«Создание совместного предприятия открывает новые возможности в разработке систем ИИ для диагностики и прогнозирования различных заболеваний. Такие системы в перспективе облегчают и ускоряют работу врача, делая медицинскую помощь более доступной и эффективной для пациентов. У нас уже есть успешный опыт совместной работы с компанией билайн по другим проектам, и теперь мы расширяем наше сотрудничество».​

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