билайн и Сеченовский университет создали ИИ-модель для оценки отторжения пересаженной почки

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сливочное масло в Самарской области за неделю подорожало на 2%
Сливочное масло в Самарской области за неделю подорожало на 2%
в Самарской области доля нелегального оборота табака в этом году выросла до 14,6%
В Самарской области доля нелегального оборота табака в этом году выросла до 14,6%
Более 160 местных производителей представят свою продукцию на фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
Более 160 местных производителей представят свою продукцию на фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
В Самаре дорожная компания заплатит 1 млн рублей за травму работника
В Самаре дорожная компания заплатит 1 млн рублей за травму работника
26 октября 2024 года в Сызрани состоится Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Паронь пандома»
26 октября в Сызрани состоится Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Паронь пандома»
В Самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
В Самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
Четверо пострадали в ДТП в Нефтегорском районе
Четверо пострадали в ДТП в Нефтегорском районе
61% россиян почувствовали увеличение рабочей нагрузки с началом осеннего бизнес-сезона
61% россиян почувствовали увеличение рабочей нагрузки с началом осеннего бизнес-сезона
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.64
0.05
EUR 104.38
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
26 октября в Сызрани состоится Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Паронь пандома»
В Самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
В Самаре открывается галерея народных ремесел
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Билайн и Сеченовский университет создали ИИ-модель для оценки отторжения пересаженной почки

24 октября 2024 12:58
109
билайн и Сеченовский университет создали ИИ-модель для оценки отторжения пересаженной почки

Ученые, ИТ-специалисты из ООО “МедТех ИИ” (совместное предприятие ПАО “ВымпелКом” и Сеченовского университета) и врачи из НКЦ №1 РНЦХ им. Б.В. Петровского разработали модель ИИ для автоматической оценки фиброза и интерстициальной инфильтрации в гистологических исследованиях трансплантата почки. Нейросеть позволяет выявлять и оценивать признаки отторжения трансплантированного органа и может стать сервисом “второго мнения” для помощи в принятии врачебных решений.

Трансплантация органов – порой единственный способ спасти жизнь пациента и значительно улучшить ее качество. Но сам процесс трансплантации сложный и часто связан с различными осложнениями. В том числе с фиброзом тканей (увеличением количества соединительной ткани) и воспалением, которые сигнализируют об отторжении органа. Регулярное мониторирование состояния трансплантированного органа необходимо для своевременной коррекции терапевтической стратегии.

За 2023 год в России провели 1789 операций по трансплантации почки, это около двух третьих всех операций по трансплантации. После операции пациент вынужден на протяжении всей жизни принимать терапию и регулярно проходить обследования. В рамках одного анализа врач-патолог изучает гистологический материал почки на предмет наличия признаков, сигнализирующих об отторжении органа, и классифицирует их по системе Банф. Существующая классификация полезна для диагностики отторжения трансплантата почки, однако она сталкивается с ограничениями из-за различной согласованности оценок врачей и частых изменений в критериях оценки.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна, генеральный директор ООО “МедТех ИИ”:

“Есть существенная проблема, с которой сталкивается медицина — это проведение корректной терапии после трансплантации. При создании модели для определения отторжения пересаженной почки наша команда проверила гипотезу, что с помощью “умной” количественной оценки возможно улучшить показатели этого направления. Искусственный интеллект может выступить помощником для врача: помочь стандартизировать исследования и повысить точность определения дальнейшей терапии. Модель позволит не только помочь врачам с рутинными задачами, но и открывает новые возможности для исследований.

Команда ученых, врачей-патологоанатомов и дата-сайентистов из команды по искусственному интеллекту и большим данным билайна и Сеченовского университета разработали ИИ-решение для оценки фиброза и интерстициальной инфильтрации в гистологических препаратов трансплантата почки. Модель выделяет структурно-функциональные элементы почки (почечные клубочки, канальцы, артерии и строму) и выявляет потенциальные участки интерстициальной инфильтрации и фиброза. ИИ помогает стандартизировать исследования и количественно оценить морфологические характеристики, улучшив воспроизводимость в клинической практике. Такой подход помогает специалистам отличить пограничные изменения от отторжения. ИИ-модель продемонстрировала высокую точность предсказания клинических баллов по классификации Банф, что делает ее перспективным инструментом помощи для патологоанатомов.

Алексей Файзуллин, к.м.н, заведующий Лабораторией цифрового микроскопического анализа Института регенеративной медицины НТПБ Сеченовского Университета:

“Рассчитанные нейросетью метрики позволяют различить пограничные случаи и случаи с острым клеточным отторжением с точностью более 95%. Данная модель поможет врачам ставить диагнозы, поддержанные аргументированными метриками, в сложных случаях патологических изменений в гистологических препаратах. Применение искусственного интеллекта в нефропатологии имеет потенциал для повышения точности и эффективности диагностики”.

Светлана Соловьёва, к.м.н., заведующая патологоанатомическим отделением НКЦ №1 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, врач-патологоанатом, член Российского общества онкопатологов:

«Последнее слово в постановке гистологического диагноза всегда остаётся за специалистом, однако автоматическое определение не только наличия, но и площади патологических изменений в ткани может помочь повысить точность и воспроизводимость диагностики».

В настоящий момент планируется проведение клинических испытаний модели и ее дальнейшая регистрация для использования в медучреждениях. Разработки команд были с интересом восприняты научным сообществом и опубликованы в научном журнале Computational and Structural Biotechnology Journal.

Фото: ru.freepik.com

В центре внимания
Более 160 местных производителей представят свою продукцию на фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
24 октября 2024  13:54
Более 160 местных производителей представят свою продукцию на фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
11
Вячеслав Федорищев поздравил спецназ региона с Днем подразделений специального назначения в Вооруженных Силах РФ
24 октября 2024  11:51
Вячеслав Федорищев поздравил спецназ региона с Днем подразделений специального назначения в Вооруженных Силах РФ
127
В Самарской области по дорожному нацпроекту отремонтировано 60 км трассы «Самара – Волгоград» - Красноармейское – Пестравка
23 октября 2024  12:40
В Самарской области по дорожному нацпроекту отремонтировано 60 км трассы «Самара – Волгоград» - Красноармейское – Пестравка
1184
В Самаре из-за ДТП 23 октября может поменяться график ряда автобусов
23 октября 2024  10:51
В Самаре из-за ДТП 23 октября может поменяться график ряда автобусов
409
22 октября 2024  18:38
10 млрд рублей из областного бюджета будут дополнительно направлены на социальные нужды
554
Весь список