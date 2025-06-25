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Билайн и Контур помогут российскому бизнесу автоматизироваться

25 июня 2025 13:06
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Билайн и Контур помогут российскому бизнесу автоматизироваться

Билайн и разработчик цифровых сервисов для бизнеса СКБ Контур на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве. Они объединят усилия, чтобы способствовать эффективной автоматизации предприятий в России.

Партнеры намерены внедрять информационные и коммуникационные технологии и разрабатывать программные продукты для модернизации цифровой инфраструктуры.

Соглашение затронет в том числе развитие экосистемы для бизнеса Контур — в частности сервиса видеоконференций Контур.Толк. В планах увеличивать количество сценариев интеграции сервиса с ИТ- и офисной инфраструктурой Билайна, наращивать объемы его использования в разных подразделениях, расширять его административные функции. Всё это позволит растить качество продукта, улучшать опыт взаимодействия с ним и снижать издержки не только для Билайна, но и для других пользователей Контур.Толк.

Антон Рубенчик, заместитель генерального директора Билайна:

«Мы рассчитываем на то, что сервисы Контура послужат совершенствованию бизнес-процессов Билайна, а опыт и технологии Билайна для цифровой трансформации помогут повышать скорость, гибкость и масштабируемость цифровых продуктов Контура — и тем самым ускорять переход российского бизнеса к современному ИТ-ландшафту».

Михаил Добровольский, заместитель генерального директора СКБ Контур:

«Разрабатывая любой продукт или конкретное решение внутри него, Контур в первую очередь ориентируется на потребности клиента, будь то запрос на скорость, эффективность или безопасность. Клиентоцентричность позволяет нам предлагать наиболее интересные российскому бизнесу технологии. Надеемся, что сотрудничество с таким крупным телекоммуникационным игроком, как Билайн, позволит вывести решения Контура на новый уровень».

Источник фото – ПАО «ВымпелКом» 

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