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билайн и ИТМО открывают совместную дисциплину по устойчивому развитию в IT и телеком-отраслях

7 февраля 2025 14:31
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В настоящее время партнерская программа билайна по подготовке технологических кадров охватывает более 30 вузов по всей стране.

билайн и Университет ИТМО объявляют о старте образовательного партнерства. Эксперты билайна совместно с университетом запускают дисциплину «Устойчивое развитие в ИТ и телеком-отраслях» в рамках образовательной программы бакалавриата «Экотехнологии и устойчивое развитие». 

Проектирование и внедрение современных технологий неразрывно связано с учетом экологических аспектов: во всем мире операторы связи и ИТ-игроки развивают направление Greentech с целью комплексного управления рисками и минимизации экологического следа от производства, внедрения и утилизации оборудования. В билайне накоплен большой опыт и экспертиза применения собственных зеленых технологий и выстраивания процессов с учетом не только коммерческих целей, но также социальных и экологических аспектов.

Так, в основную инфраструктуру компании встроены технологии энергосбережения, реализован процесс восстановления и повторного использования оборудования, непрерывно совершенствуются процессы включения в экономику замкнутого цикла.  Ежегодно в среднем 150 тысяч единиц клиентского оборудования вовлекается во вторичный оборот. Компания внедрила дашборд по учету углеродного следа от использования ИТ-инфраструктуры. Ярославский технический центр ПАО «ВымпелКом» в 2024 году получил золото в системе экологической сертификации «GREEN ZOOM Центры обработки данных» и стал первым в России центром обработки данных (ЦОД), прошедшим сертификацию на соответствие национальному стандарту «зеленого строительства» в «Научно-исследовательском Институте устойчивого развития в строительстве».

В учебном модуле билайн планирует уделить большое внимание цифровым технологиям, которые сегодня применяются в отрасли ИТ и телекоммуникаций, привлекать студентов к анализу реальных кейсов, работать в области разработки зеленых подходов к существующим и будущим инженерным решениям, разрабатывать совместные инициативы в области природоохранных задач.

Модуль «Устойчивое развитие в ИТ и телеком-отраслях» состоит из двух дисциплин: «Актуальные проблемы и вызовы» и «Экологические и социальные аспекты». Первые лекции от экспертов билайна начнутся уже в феврале 2025 года. Обучение будут проходить в гибридном формате, включая лекции и практические занятия.

На протяжении многих лет билайн последовательно развивает программу поддержки российской инженерной школы, вкладывая ресурсы в науку и технологии, а также укрепляя сотрудничество с научным и образовательным сообществом. В настоящее время партнерская программа билайна по подготовке технологических кадров охватывает более 30 вузов по всей стране. Она включает участие специалистов билайна в образовательных процессах, организацию стажировок для студентов инженерных специальностей в компании, поддержку научных конкурсов и кейс-чемпионатов.

Это сотрудничество стало логичным продолжением партнерства двух компаний и отражает стратегию билайна по развитию цифровых талантов в области Гринтех и поддержке образовательных инициатив в России. Университет ИТМО, в свою очередь, усилит свои обучающие программы за счет практического опыта одного из ведущих телеком-операторов.  

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию билайна:

«Мы уверены, что такое партнерство позволит студентам получить не только теоретические знания, но и практические навыки, которые будут востребованы в профессиональной среде и современном экономическом и социальном контексте, основные тренды развития которого основаны на технологиях и цифровизации».

Екатерина Тамбулатова, декан факультета экотехнологий ИТМО:

«Для нас важно, чтобы образование было максимально прикладным. Сотрудничество с лидерами индустрии, такими как билайн помогает нам готовить специалистов, готовых к современным вызовам. Это партнерство открывает новые возможности для студентов и укрепляет позиции ИТМО как одного из ведущих технологических университетов страны».

 

Фото:  freepik.com

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