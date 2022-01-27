билайн бизнес: к 2024 году доля подключений интеллектуальных систем учета ресурсов увеличится до 37–40%

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билайн бизнес совместно с компанией ONSIDE провели исследование и выяснили, что в РФ по итогам 2020 года общее количество подключенных M2M/IoT*-устройств превысило 40 млн единиц, из которых 22,8 млн работало в сетях мобильных операторов.

На конец 2020 года в ЖКХ доля подключений интеллектуальной системы учета ресурсов составляла всего 14–15%, что заметно ниже, чем количество используемых устройств M2M/IoT в сфере транспорта и ритейла.

Тем не менее, согласно исследованию, в ближайшие несколько лет, участники рынка будут массово устанавливать и использовать интеллектуальные приборы учета коммунальных ресурсов.

К 2024 году доля таких подключений в общей структуре увеличится до 37-40%, обеспечив, вертикали ЖКХ первое место в структуре роста рынка М2М/IoT.

Ранее билайн бизнес и ООО «Микроника» реализовали совместный проект автоматизации учета ресурсов отеля Radisson Hotel в г. Саранске. В его рамках в сдаваемых в аренду помещениях отеля были установлены 100 приборов учета электроэнергии, горячей и холодной воды, оборудованных автономными блоками телеметрии собственного производства. Блоки телеметрии уже на протяжении двух лет без единой ошибки или сбоя регулярно передают корректную информацию о расходе потребляемых ресурсов. Оператор системы может контролировать остаточную ёмкость батареи, которая пересчитывается в количество отправленных/полученных показаний. В текущем режиме батареи блоков позволяют эксплуатировать систему еще не менее трёх лет без необходимости замены.

Просмотр графиков расхода и уведомлений реализован через «Личный кабинет» — персональную интерактивную страницу пользователя, на которой отображается информация о зарегистрированных устройствах телеметрии, аналитика потребления по объектам пользователя, модуль удалённого управления и перепрограммирования. Программное обеспечение является полностью отечественной разработкой и отвечает современным стандартам безопасности.

По оценкам ONSIDE, по итогам 2020 года общий объем сегмента услуг передачи данных на российском рынке M2M/IoT составил 13,4 млрд. руб., на долю мобильных операторов из них пришлось около 70%.

Из основных четырех составляющих совокупного объема реализации в сегменте M2M/IoT быстрее всего растет часть, связанная с программным обеспечением, а также интеграцией и предоставлением услуг.

Максим Зайков, исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу ПАО «ВымпелКом»:

"На интеллектуальном учете сегодня ставится особый акцент. Внедрение подобных систем - одно из важнейших направлений, по которым мы работаем в части цифровой трансформации. Они позволяют контролировать потери и потребление энергоресурсов, дают возможность выявить их перерасход, проанализировать его причины и принять соответствующие меры. Именно это приносит прямой экономический эффект, что, несомненно, гарантирует блестящее будущее системам интеллектуального учета.

Мы считаем данный проект крайне удачным и ищем возможность экстраполировать этот опыт на как можно большее число отраслей, где это может быть востребовано».

Юрий Птуха, коммерческий директор ГК «Микроника»:

«Наша первая в России защищенная IоТ-платформа сбора и обработки телеметрических данных в 2020 году успешно прошла сертификацию. Последние релизы объединили в одной платформе системы сбора данных для промышленных и бытовых узлов учета энергоресурсов и мобильное приложение «Смарт-Абонент». Реализовано удобное и оперативное добавление на сервер поддержки новых типов устройств и протоколов обмена данными без участия разработчиков. Доступна автоматическая выгрузка полученных данных в систему 1С, либо другую существующую биллинговую систему предприятия. Web API реализован в виде REST-API пакета данных для обмена в формате JSON. Также, наши клиенты имеют возможность получения данных через кросс-платформенный OPC UA сервер собственной разработки, посредством SCADA-клиента. Все это делает предлагаемую нами в сотрудничестве с билайн бизнес комплексную систему учета энергоресурсов одной из наиболее перспективных Российских систем».

* M2M - Machine-to-Machine - машинно-машинное взаимодействие

IoT - internet of things – Интернет вещей

Фото: билайн