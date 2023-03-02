Без «лагов»: как улучшить работу смартфона — 10 простых правил от портала билайн now

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Спустя некоторое время после покупки, смартфон может начать вести себя не так, как нам бы хотелось, дольше открывать фотографии или приложения. Причиной может быть неоптимальное распределение нагрузки на память и процессор смартфона в результате ежедневного использования устройства. Вот 10 лайфхаков, которыми эксперты билайна поделились на портале билайн now*.

Ознакомьтесь со статистикой использования приложений, она доступна во всех современных смартфонах. Удалите неиспользуемые приложения или сгрузите/остановите их.

Некоторые смартфоны снабжены встроенной функцией оптимизации памяти/работоспособности смартфона. Примените ее, если она есть в вашем телефоне. Если нет, скачайте соответствующее приложение для оптимизации из магазина приложений.

Выбирайте приложения без рекламы, заставок и лишней анимации: любое движение на экране дает дополнительную нагрузку на процессор.

Вручную очищайте память на телефоне. Время от время от времени удаляйте кэш приложений, ненужные фото и видео.

Держите «свободными» не менее 500-700 Мб памяти устройства. При меньшем объеме операционная система может начать испытывать дефицит рабочего пространства и, как следствие, делать больше ошибок и больше времени тратить на внутренние операции копирования/перемещения данных.

Отключайте WI-Fi и GPS* без необходимости. Функции радиокоммуникации, как правило, имеют максимальный приоритет по использованию процессора телефона, соответственно, может быть полезно постараться найти точку с более устойчивым сигналом или, наоборот, отключить некоторые из них на время. Заодно и сэкономите заряд батареи.

Не будет лишней и регулярная проверка девайсов на вирусы. Вирусное программное обеспечение способно создавать дополнительную нагрузку на процессор и память.

Сброс всех настроек и контента телефона до «заводских значений» является уже той крайностью, к которой прибегают, если нет эффекта от вышеописанных действий.

За помощью в улучшении работоспособности телефона можно также обратиться в сервисный центр или в чат поддержки производителя.

А чтобы не допустить ухудшение работы смартфона в дальнейшем, не подвергайте его излишнему перегреву, загрязнению или механическим повреждениям. Это может вести к замедлению работы некоторых функций. Например, оптическая фокусировка камеры может быть чувствительна к ударным воздействиям или загрязнению линз и оптических датчиков. А при перегреве процессора и платы включается алгоритм защиты, который может искусственно замедлить скорость выполнения операций.

Помимо таких лайфхаков, на портале beelinenow.ru можно найти мнения экспертов, новости компании или узнать об отраслевых тенденциях.

Если «вылечить» смартфон не получается, то, возможно, пришла пора для нового устройства. Как раз сейчас в интернет-магазине и в собственных офисах билайна можно выгодно приобрести смартфоны брендов Infinix, Tecno, Xiaomi и realme и вернуть до половины от цены девайса на баланс телефона в виде бонусных рублей. Более подробная информация о правилах проведения акции и ее ограничениях доступна по адресу. Акция действует с 6 февраля по 15 марта 2023 года.**

*Now – сейчас. GPS - Global Positioning System — система глобального позиционирования

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Фото: билайн