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beeline cloud, группа компаний Key Point и DNS подписали соглашение о сотрудничестве

11 сентября 2023 15:49
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Соглашение предусматривает предоставление инфраструктуры центра обработки данных группы компаний Key Point для размещения оборудования DNS.

В рамках VIII Восточного экономического форума российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако), региональная сеть центров обработки данных   Key Point и федеральная сеть магазинов цифровой и бытовой техники DNS подписали трёхстороннее соглашение.

Свои подписи под документом поставили директор корпоративного бизнеса восточного региона ПАО «ВымпелКом» Владимир Ясиновских, сооснователь группы компаний Key Point Евгений Вирцер и генеральный директор ООО «ДНС Групп» Дмитрий Алексеев.

Соглашение предусматривает предоставление инфраструктуры центра обработки данных группы компаний Key Point для размещения оборудования DNS. beeline cloud обеспечит техническую и организационную поддержку данного проекта в рамках своих компетенций и на основании подписанных в дальнейшем договоров. Кроме того, компания предоставит партнерам необходимые каналы связи.

Надёжная инфраструктура сертифицированного центра обработки данных позволит обеспечить улучшение качества и безотказности ИТ-обеспечения бизнеса DNS.

Владимир Ясиновских, директор корпоративного бизнеса восточного региона ПАО «ВымпелКом»:

«Уверен, что новое соглашение будет отличным примером эффективного взаимодействия между нашими компаниями. Будем вместе повышать уровень цифровизации и безопасности инфраструктуры партнеров с помощью возможностей облачных сервисов и центров обработки данных beeline cloud».

Евгений Вирцер, сооснователь группы компаний Key Point:

«Размещение оборудования DNS в центре обработке данных группы компаний Key Point - показатель роста доверия бизнеса к услугам коммерческих ЦОД, что способствует ускорению применения в регионе лучших мировых практик развития ИТ-сферы. Мы рады, что совместно с надёжными партнёрами в лице DNS и beeline cloud участвуем в этом процессе».

Дмитрий Алексеев, генеральный директор ООО «ДНС Групп»:

«Мы намерены объединить усилия для развития взаимовыгодного сотрудничества на долгосрочной основе. Важно, что достигнутые договоренности создают новый импульс для развития Дальнего Востока и отвечают интересам бизнеса и клиентов».

 

Фото:   пресс-служба билайна

 

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