АВТОВАЗ выпустил спортивный универсал LADA Vesta NG SW Sport

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Инсайдерский паблик Avtograd News в социальной сети показал первые фотографии универсала.

«Прототип LADA VESTA NG SW Sport двигатель 1.8 л. 145 лс. автомобиль собран на дочернем предприятии АВТОВАЗа компании LADA Sport», - говорится в пояснениях к опубликованным снимкам.

Как отмечает Auto.Rambler, на фотографиях представлен кузов автомобиля, салон и моторное отделение. Вероятно, это топовая комплектация автомобиля.

Так как в салоне есть экран TFT-IPS диагональю 10,4 дюйма с разрешением 960 х 1280 пикселей, называется EnjoY Vision Pro. Для навигации необходим доступ в интернет с внешнего LTE-модема с SIM-картой или со смартфона через Wi-Fi.

Автор фото отметил, что автомобиль производиться на дочернем предприятии АВТОВАЗа Lada Sport, пишет TLTgorod.