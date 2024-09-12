АвтоВАЗ раскрыл цену Lada Niva Legend со светодиодами

Я нашел ошибку
Главные новости:
В первую очередь, на прививки приглашают жителей из групп риска.
Более 300 тысяч жителей региона уже сделали прививки от гриппа
Форум "Россия - спортивная держава" пройдет с 17 по 19 октября в Уфе.
Открыта регистрация на XII международный спортивный форум "Россия – спортивная держава"
Теперь "Самара", "Пари НН", "Автодор" и действующий обладатель Кубка Приматова "Парма" сыграют между собой на самарском паркете.
14 и 15 сентября в Самаре пройдет традиционный Кубок Приматова
Принять участие в Фестивале могут любительские детские и молодежные театральные коллективы из регионов Приволжского федерального округа.
Стартовал новый сезон окружного фестиваля «Театральное Приволжье»
В Тольятти за серию краж, грабежей и разбоев осужден особо опасный рецидивист
В Тольятти за серию краж, грабежей и разбоев осужден особо опасный рецидивист
Образовательный онлайн-проект «ПАЗЛ и КОД» проводит приём заявок на новый учебный год
Образовательный онлайн-проект «ПАЗЛ и КОД» проводит приём заявок на новый учебный год
Начальник Самарской таможни проведет прием граждан в приемной Президента России в Самарской области
Начальник Самарской таможни проведет прием граждан в приемной Президента России в Самарской области
ПроТур России по диск-гольфу провели в «Жигулёвской долине»
ПроТур России по диск-гольфу провели в «Жигулёвской долине»
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.27
0.16
EUR 100.74
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской областной научной библиотеке пройдут кинопоказы в рамках фестиваля «Соль земли»
Заключительную пешеходную экскурсию сезона проведет Музей Эльдара Рязанова в Самаре
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 12-15 сентября
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

АвтоВАЗ раскрыл цену Lada Niva Legend со светодиодами

12 сентября 2024 13:05
129
АвтоВАЗ раскрыл цену Lada Niva Legend со светодиодами

АвтоВАЗ объявил, что начал оснащать классический внедорожник Lada Niva Legend светодиодными дневными ходовыми огнями (ДХО). Они станут доступны в качестве опции за 7 тыс. рублей и будут предлагаться для всех комплектаций, кроме базовой. Об этом говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 12 сентября.

Таким образом, самая доступная Niva Legend со светодиодными ДХО будет стоит от 1,1 млн рублей. Такие огни отличаются большей надежностью и долговечностью, чем фонари с лампой накаливания, рассказали на АвтоВАЗе. Также они делают автомобиль более заметным: яркость ДХО выросла на 50%, а яркость габаритных огней увеличена в 2,5 раза. Кроме того, применение светодиодов улучшает баланс энергопотребления.

Кроме того, АвтоВАЗ объявил о расширении палитры цветов окраски кузова Niva Legend. С сентября на классический внедорожник возвращается золотисто-коричневый металлик «кориандр». Этот цвет уже применяется на Lada Granta и Vesta. Также «кориандр» начнут предлагать и покупателям Niva Travel, однако в отличие от классического внедорожника пятидверный автомобиль получит этот колер впервые.

Теги: Автоваз

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Niva Legend перед обновлением
04 сентября 2024, 12:50
АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Niva Legend перед обновлением
В пресс-службе АвтоВАЗа заявили, что планируется обновление комплектаций и добавление новых опций, подробности о них компания расскажет позже. Транспорт
638
«АвтоВАЗ» четвертый раз за год поднял цены на автомобили
15 августа 2024, 10:33
«АвтоВАЗ» четвертый раз за год поднял цены на автомобили
Первый раз в 2024 году цены на автомобили Lada  пересматривали  в мае. Новости компаний
1680
Чтобы принять участие, необходимо посетить не менее 9 домашних матчей «Крыльев» в РПЛ и Кубке России до конца 2024 года.
07 августа 2024, 15:35
«Крылья Советов» совместно с АВТОВАЗом разыгрывают комфортабельный автомобиль LADA Vesta
Чтобы принять участие, необходимо посетить не менее 9 домашних матчей «Крыльев» в РПЛ и Кубке России до конца 2024 года. Футбол в Самаре
2100
В центре внимания
Начальник Самарской таможни проведет прием граждан в приемной Президента России в Самарской области
12 сентября 2024  13:53
Начальник Самарской таможни проведет прием граждан в приемной Президента России в Самарской области
85
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарского региона по случаю Дня дружбы народов
12 сентября 2024  10:14
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарского региона по случаю Дня дружбы народов
192
Жители областной столицы могут принять участие в опросе, посвященном инвестиционной привлекательности Самары
11 сентября 2024  13:08
Жители областной столицы могут принять участие в опросе, посвященном инвестиционной привлекательности Самары
491
Креативный бизнес и ремесленники Самарской области примут участие в конкурсе «Мастер года − 2024»
11 сентября 2024  11:11
Креативный бизнес и ремесленники Самарской области примут участие в конкурсе «Мастер года − 2024»
1533
Вячеслав Федорищев вступит в должность губернатора Самарской области 13 сентября
11 сентября 2024  09:59
Вячеслав Федорищев вступит в должность губернатора Самарской области 13 сентября
397
Весь список