АвтоВАЗ раскрыл цену Lada Niva Legend со светодиодами

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АвтоВАЗ объявил, что начал оснащать классический внедорожник Lada Niva Legend светодиодными дневными ходовыми огнями (ДХО). Они станут доступны в качестве опции за 7 тыс. рублей и будут предлагаться для всех комплектаций, кроме базовой. Об этом говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 12 сентября.

Таким образом, самая доступная Niva Legend со светодиодными ДХО будет стоит от 1,1 млн рублей. Такие огни отличаются большей надежностью и долговечностью, чем фонари с лампой накаливания, рассказали на АвтоВАЗе. Также они делают автомобиль более заметным: яркость ДХО выросла на 50%, а яркость габаритных огней увеличена в 2,5 раза. Кроме того, применение светодиодов улучшает баланс энергопотребления.

Кроме того, АвтоВАЗ объявил о расширении палитры цветов окраски кузова Niva Legend. С сентября на классический внедорожник возвращается золотисто-коричневый металлик «кориандр». Этот цвет уже применяется на Lada Granta и Vesta. Также «кориандр» начнут предлагать и покупателям Niva Travel, однако в отличие от классического внедорожника пятидверный автомобиль получит этот колер впервые.