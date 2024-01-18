Я нашел ошибку
Главные новости:
В детском организме система терморегуляции ещё не окончательно сформирована.
Врач-невролог пояснила, почему дети - в группе особого риска при купании в ледяной проруби
Состоялся практикум для студентов архитектурно-технического лицея СамГТУ при участии архитектора – создателя проекта здания А.Н. Герасимова и скульптора С.О. Карсляна.
Главный самарский ЗАГС сегодня празднует 40-летие
Ранее зарегистрированный "АвтоВАЗом" товарный знак в форме знака "икс" будет новым логотипом марки.
"АвтоВАЗ": продажи автомобилей под новым брендом начнутся весной
Актера сериала «Две судьбы» поймали с наркотиками
Екатерина Кашух рассказала, как правильно и разнообразно питаться при любом бюджете.
Врач-гастроэнтеролог: полезные дорогие продукты можно заменить бюджетными аналогами
В Самаре ночью -16, -18°С, днем -3, -5°С. Днем на дорогах местами снежные перемёты.
19 января в Самарской области небольшой снег, до -8°С
В пресс — центре «СОВА» состоялся прямой эфир круглого стола «Блокадный Ленинград: самарские страницы памяти».
Самарская область почтит память о блокадном Ленинграде
По прогнозам синоптиков, в крещенскую ночь в Самаре интенсивных осадков не будет, ожидается довольно мягкая морозная погода.
В Самаре проверили готовность крещенской купели под спуском по улице Полевой
Наверх
Самара  -17 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.35
0.7
EUR 96.05
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Новая встреча с Дмитрием Санджиевым пройдет в «Новом пространстве» областной библиотеки
В СОУНБ откроется выставка живописи и графики - «Aspectusimaginis»
В Тольятти пройдет Чемпионат России по сноукайтингу и «ВьюгаФест»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

"АвтоВАЗ": продажи автомобилей под новым брендом начнутся весной

18 января 2024 17:59
121
Ранее зарегистрированный "АвтоВАЗом" товарный знак в форме знака "икс" будет новым логотипом марки.

"АвтоВАЗ" будет выпускать автомобили под новым брендом на своём заводе в Санкт-Петербурге, их продажи начнутся уже весной этого года, сообщил президент компании Максим Соколов в интервью телеканалу "Россия 24", передает РИА Новости.

"Мы уже сказали, что линейка нашей продукции будет расширяться. В том числе, за счет партнерских лицензионных проектов. Выпускать такие проекты будет наш завод в Санкт-Петербурге. Именно он зарегистрировал этот новый бренд. Продажи под этим брендом начнутся совсем скоро: уже весной этого года. Будут они в дилерских центрах Lada, но это будет самостоятельная продукция санкт-петербургского автомобильного завода", - рассказал он в эфире.

Соколов также подтвердил, что ранее зарегистрированный "АвтоВАЗом" товарный знак в форме знака "икс" будет новым логотипом марки.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Одну из трасс Самарской области пока не открывают из-за погоды
18 января 2024  14:01
Одну из трасс Самарской области пока не открывают из-за погоды
280
Категорически запрещено: врач-кардиохирург — о рисках зимних купаний в проруби для пациентов с заболеваниями сердца и сосудов
18 января 2024  13:38
Категорически запрещено: врач-кардиохирург — о рисках зимних купаний в проруби для пациентов с заболеваниями сердца и сосудов
419
Более 40 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от COVID-19
18 января 2024  11:57
Более 40 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от COVID-19
294
В Самарской области продлено ограничение движения для автобусов, маршрутных транспортных средств на 8 участках автомобильных дорог
18 января 2024  10:32
В Самарской области продлено ограничение движения для автобусов, маршрутных транспортных средств на 8 участках автомобильных дорог
419
Перечень мест купания.
17 января 2024  18:14
Определены местa проведения купаний в праздник Крещения Господня
515
Весь список