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АвтоВАЗ показал новую модификацию Lada Granta

15 июня 2025 13:52
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АвтоВАЗ показал новую модификацию Lada Granta

АвтоВАЗ представил готовый экземпляр лифтбэка Lada Granta в модификации Active Cross. Автомобиль привезли на музыкальный фестиваль «Дикая мята» в Тульскую область, передает корреспондент «Известий» 15 июня. Сроки старта продаж новинки, как и цены, отечественный производитель еще не называл.

Анонс Lada Granta Active Cross состоялся еще в мае, такая модель оснащена модернизированным шасси. Дорожный просвет лифтбэка был увеличен со 180 мм (у обычного лифтбэка) до 198 мм. Другой особенностью новинки в компании назвали оптимизированную геометрию кузова с укороченными свесами и гладким днищем без выступающих элементов — это должно обеспечивать характеристики, сопоставимые с компактными кроссоверами, отметили на АвтоВАЗе.

Lada Granta Active Cross будет оснащаться 1,6-литровыми моторами мощностью 90 и 106 л. с. и пятиступенчатой механикой. В базовую комплектацию войдут две подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних сидений, аудиосистема и другие опции.

Теги: Автоваз

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