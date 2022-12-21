Я нашел ошибку
Главные новости:
Лучшие молодежные и детские спектакли со всех 14 регионов Приволжского федерального округа будут обсуждаться в режиме онлайн в ходе телемоста.
В Самаре прошло обсуждение итогов регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье – 2022»
Соколов отметил, что выпуск автомобилей на этой площадке начнется во второй половине 2023 года.
"АвтоВАЗ": на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге будут выпускать автомобили под брендом Lada
Марат Хуснуллин отметили наградами регионы-лидеры в реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".
Самарскую область наградили за достижение наилучших показателей реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
В 2009 году было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения местного жителя 1940 года рождения.
В Самарской области задержан мужчина за убийство, совершенное в 2008 году
Не приобретайте красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли.
Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание на важные моменты при выборе красной икры
Творческие коллективы обновлённого ДК готовятся к Новому году.
В Алексеевском районе завершён капитальный ремонт сельского дома культуры
А предельный — повысить до 30 лет.
Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года
2022 год был в «РКС-Самара» Годом качества: каждый сотрудник старался сделать свою работу лучше, больше и по-другому.
Рационализация стала традицией: сотрудники «РКС-Самара» знают больше 2000 способов, как улучшить работу предприятия
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69
2.65
EUR 73.34
2.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Пестравском районе прошел турнир по мини-футболу памяти ветерана МВД России Анатолия Абросимова
Более 7500 школьников смогли бесплатно посетить самые знаковые места и достопримечательности регионаБолее 7500 школьников смогли бесплатно посетить самые знаковые места и достопримечательности региона
В СамГТУ открыли мемориальную доску в честь Николая Путохина
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

"АвтоВАЗ": на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге будут выпускать автомобили под брендом Lada

21 декабря 2022 19:37
111
Соколов отметил, что выпуск автомобилей на этой площадке начнется во второй половине 2023 года.

На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, которым теперь управляет "АвтоВАЗ", начнут выпускать автомобили под брендом Lada, сообщил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, передает РИА Новости.

"Сейчас раскрывать все секреты еще немножко рано, но могу сказать и заверить всех, что эти автомобили будут современными, качественными, с высокими потребительскими достоинствами, и с высочайшими стандартами безопасности. Они будут производиться под брендом Lada. И они будут производиться в тех сегментах и тех классах автомобилей, которые не будут конкурировать с той продукцией, которую сегодня выпускает Волжский автомобильный завод", - сказал он.

Соколов отметил, что выпуск автомобилей на этой площадке начнется во второй половине 2023 года.

"То, что это будут китайские автомобили, не стоит делать из этого секрет полишинеля. Хотя мы ведем переговоры со многими автомобильными производителями в Южно-Азиатском регионе, но в целом наибольшего прогресса мы достигли именно с китайским производителем. Конкретные компании называть рано. А может быть это будет и не одна компания", - рассказал он.

О том, что управлять бывшим заводом Nissan в Петербурге будет "АвтоВАЗ", в начале декабря сообщил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В ноябре подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" приобрело все российские активы японского автоконцерна Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что это позволит сохранить на предприятии ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места. При этом новый владелец имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия. В свою очередь "АвтоВАЗ" получил право осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также поставлять к ним запчасти.

 

Фото:   РИА Новости / Михаил Воскресенский

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области сельхозкооперация помогает фермерам развиваться
21 декабря 2022  12:48
В Самарской области сельхозкооперация помогает фермерам развиваться
210
Активный досуг и общение: в Самаре этой зимой будут работать более 120 катков
21 декабря 2022  12:32
Активный досуг и общение: в Самаре этой зимой будут работать более 120 катков
236
В Самаре частично открыли движение на перекрестке Полевой и Ново-Садовой
21 декабря 2022  11:23
В Самаре частично открыли движение на перекрестке Полевой и Ново-Садовой
212
В Самаре презентовали часть работ арт-проекта Samara Ground 2022
21 декабря 2022  09:52
В Самаре презентовали часть работ арт-проекта Samara Ground 2022
247
Глава региона отметил, что значение ведомства для защиты интересов нашего государства трудно переоценить.
20 декабря 2022  14:44
Дмитрий Азаров поблагодарил сотрудников ФСБ за вклад в обеспечение безопасности жителей региона и страны
654
Весь список