"АвтоВАЗ": на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге будут выпускать автомобили под брендом Lada

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На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, которым теперь управляет "АвтоВАЗ", начнут выпускать автомобили под брендом Lada, сообщил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, передает РИА Новости.

"Сейчас раскрывать все секреты еще немножко рано, но могу сказать и заверить всех, что эти автомобили будут современными, качественными, с высокими потребительскими достоинствами, и с высочайшими стандартами безопасности. Они будут производиться под брендом Lada. И они будут производиться в тех сегментах и тех классах автомобилей, которые не будут конкурировать с той продукцией, которую сегодня выпускает Волжский автомобильный завод", - сказал он.

Соколов отметил, что выпуск автомобилей на этой площадке начнется во второй половине 2023 года.

"То, что это будут китайские автомобили, не стоит делать из этого секрет полишинеля. Хотя мы ведем переговоры со многими автомобильными производителями в Южно-Азиатском регионе, но в целом наибольшего прогресса мы достигли именно с китайским производителем. Конкретные компании называть рано. А может быть это будет и не одна компания", - рассказал он.

О том, что управлять бывшим заводом Nissan в Петербурге будет "АвтоВАЗ", в начале декабря сообщил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В ноябре подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" приобрело все российские активы японского автоконцерна Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что это позволит сохранить на предприятии ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места. При этом новый владелец имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия. В свою очередь "АвтоВАЗ" получил право осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также поставлять к ним запчасти.

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский