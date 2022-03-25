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АВТОВАЗ летом будет работать в сокращенном режиме

25 марта 2022 12:35
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АВТОВАЗ летом будет работать в сокращенном режиме

Согласно официальному сообщению компании, АО «АВТОВАЗ» вводит режим 4-дневной рабочей недели на производственных площадках в Тольятти и Ижевске с 6 июня 2022 года сроком на три месяца. Режим неполной 4-дневной рабочей недели будет распространен на 100% сотрудников АВТОВАЗа.

Ввод сокращенного рабочего режима объясняется  «прогнозом российского автомобильного рынка и продолжающимся значительным дефицитом поставок электронных компонентов».

Ранее АВТОВАЗ принял решение перенести летний корпоративный отпуск 2022 года на 4-24 апреля. За время корпоративного отпуска компания планирует приложить «максимум усилий для восстановления цепочек поставок комплектующих».

Параллельно автозавод готовит специальные версии некоторых моделей LADA, которые будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих. 

Также сообщается, что руководство АВТОВАЗа совместно с Губернатором Самарской области обратились за поддержкой в Правительство России с просьбой о выделении средств для организации временных и общественных работ, в том числе на площадке Индустриального парка АВТОВАЗа, с оплатой пятого дня за счет средств федерального бюджета. Утверждается, что данные средства уже выделены, пишет Обозрение.

Теги: Автоваз

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