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Авиакомпания "Аэрофлот" с 13 мая возобновит полеты на Мальдивы, говорится в сообщении компании. Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A330, которые компания планирует досрочно выкупить у лизингодателей, передает ТАСС.

"Аэрофлот" с 13 мая возобновляет регулярные рейсы в Мале (Мальдивские острова). Полеты на Мальдивы будут выполняться ежедневно на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330", - отмечается в сообщении.

На прошлой неделе авиакомпания сообщала, что совет директоров "Аэрофлота" на заседании 25 апреля планирует рассмотреть вопрос о досрочном выкупе восьми самолетов Airbus A330 из финансового лизинга.