Антропоморфного робота нового поколения продемонстрировали в госкорпорации Роскосмос   

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Антропоморфного робота нового поколения "Теледроида" продемонстрировали в понедельник в госкорпорации Роскосмос. Он сможет заменить космонавтов во время работ в открытом космосе и способен функционировать в автоматическом и копирующем действия человека режимах, сообщается на сайте госкорпорации, передает ТАСС.

Робот призван сократить время пребывания человека в опасной среде открытого космоса и облегчить работу за бортом базы на поверхности планеты. По словам разработчиков, в будущем основной работой для таких роботов станет решение задач на поверхности космических тел - Луны, планет Солнечной системы и их спутников.

"Копирующий режим управления - повторение движений оператора, облаченного в специальный костюм, - позволит использовать интеллектуальные возможности человека для решения наиболее сложных задач, а интеллектуальный автоматический режим возьмет на себя рутинные операции", - уточнили в Роскосмосе.

Фото: скриншот видео