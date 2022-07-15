Анна Кикина станет первым российским космонавтом в экипаже Crew Dragon

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Соглашение о перекрестных полетах определяет космонавта Роскосмоса Анну Кикину членом основного экипажа американского корабля Crew Dragon, запуск которого запланирован на осень 2022 года. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале Роскосмоса, передает ТАСС.

В сообщении сказано, что в состав основного экипажа корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew 5, запуск которого запланирован с мыса Канаверал осенью, вошли астронавты NASA Джош Кассада (пилот), Николь Мэнн (командир), астронавт Японского космического агентства аэрокосмических исследований Коичи Ваката (специалист миссии-1), а также космонавт госкорпорации "Роскосмос" Анна Кикина (специалист миссии-2).

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС