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Американская компания, производящая бумагу под брендом SvetoCopy, уйдет из РФ

13 мая 2022 19:35
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В России Sylvamo Corporation владеет Светогорским целлюлозно-бумажным комбинатом в Ленинградской области.

Американская компания Sylvamo Corporation, производящая бумагу под брендом SvetoCopy, уйдет из РФ, пишут "Известия"

«Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса. Мы работаем над достижением соглашения и планируем завершить этот процесс в кратчайшие сроки, включая получение одобрения нашего совета директоров, а также необходимых разрешений правительства для выполнения сделки», — говорится в отчете компании за I квартал 2022 года.

В России Sylvamo Corporation владеет Светогорским целлюлозно-бумажным комбинатом в Ленинградской области. Производит офисную, офсетную бумагу, картон для упаковки жидких пищевых продуктов, беленую химико-термомеханическую массу. На комбинате работает более 1,7 тыс. человек.

 

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков/"Известия"

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