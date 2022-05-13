Американская компания, производящая бумагу под брендом SvetoCopy, уйдет из РФ

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Американская компания Sylvamo Corporation, производящая бумагу под брендом SvetoCopy, уйдет из РФ, пишут "Известия".

«Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса. Мы работаем над достижением соглашения и планируем завершить этот процесс в кратчайшие сроки, включая получение одобрения нашего совета директоров, а также необходимых разрешений правительства для выполнения сделки», — говорится в отчете компании за I квартал 2022 года.

В России Sylvamo Corporation владеет Светогорским целлюлозно-бумажным комбинатом в Ленинградской области. Производит офисную, офсетную бумагу, картон для упаковки жидких пищевых продуктов, беленую химико-термомеханическую массу. На комбинате работает более 1,7 тыс. человек.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков/"Известия"