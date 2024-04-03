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Aliexpress начал разработку ракеты для экспресс-доставки заказов

3 апреля 2024 18:16
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Владелец Aliexpress, Alibaba Group, сотрудничает с китайским производителем ракет Space Epoch над созданием многоразовых ракет.

Владелец Aliexpress, Alibaba Group, сотрудничает с китайским производителем ракет Space Epoch над созданием многоразовых ракет, которые могут обеспечить доставку товаров за час по всему миру, сообщила космическая компания в соцсети WeChat, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Space Epoch сообщила, что проект находится на ранней стадии. Предполагается, что ракета сможет перевозить до 10 т грузов в контейнере объемом 120 куб. м. Ее основой должна стать ракета Yuanxing-1 от Space Epoch. В прошлом году компания провела успешные испытания двигателя для этой ракеты.

Space Epoch отметила, что реализовать проект в краткосрочной перспективе будет непросто.

 

Фото:   freepik.com

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