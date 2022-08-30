"Аэрофлот" с 1 сентября будет летать в Сочи и Турцию по сокращенному маршруту

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Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 сентября начнет летать в Турцию и Сочи по сокращенному маршруту, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

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"Аэрофлот" с 1 сентября вносит изменение в расписание полетов в Сочи и Турцию, с сокращенным полетным временем. Время полета сократится на 20-30 минут", - отметили в пресс-службе.

Ранее источник ТАСС сообщал, что авиакомпании РФ смогут выполнять "спрямленные" полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге страны с 30 августа. Издание РБК также сообщало, что под полеты гражданской авиации будет выделен коридор в 10 км, авиакомпаниям разрешено выполнять 15 "коротких" рейсов в час в обе стороны.

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