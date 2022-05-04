6 мая на железнодорожном вокзале в Самаре состоится торжественная встреча Поезда Победы

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6 мая в 11:00 (время местное) на железнодорожном вокзале Самара состоится торжественная встреча Поезда Победы.

В состав праздничного поезда будут включены легендарный паровоз «Лебедянка» и платформы с уникальной раритетной военной техникой.

По прибытии на перроне будут организованы флешмоб «Встреча солдат с фронта» и выступление творческих коллективов, работа полевой кухни.

На вокзале Самара под звуки военного марша ретро-поезд будут встречать ветераны, железнодорожники, члены их семей, учащиеся железнодорожного техникума и университета, жители города и пассажиры, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото из открытых источников