158 тысяч контейнеров ДФЭ перевезли по Куйбышевской железной дороге в январе-октябре

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С января по октябрь 2022 года по Куйбышевской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено порядка 158 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 11,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Во внутреннем сообщении отправлено более 102 тыс. ДФЭ (+5,5%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, за 10 месяцев 2022 года увеличилось на 13,6% и составило 91,3 тыс. ДФЭ (перевезено более 1,8 млн тонн грузов), в том числе:

- химикаты и сода – 63,4 тыс. ДФЭ (+18,3% к уровню января-октября 2021 года);

- лесные грузы – 9,5 тыс. ДФЭ (+8,3%);

- остальные и сборные грузы – 2,8 тыс. ДФЭ (+13,3%);

- черные металлы – 2,3 тыс. ДФЭ (рост в 2 раза);

- строительные грузы – 1,6 тыс. ДФЭ (+ 21,3%).

Фото: КбшЖД