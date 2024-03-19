12 противоразмывных поездов сформировано на КбщЖД для защиты железнодорожной инфраструктуры

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На Куйбышевской железной дороге проводятся мероприятия по пропуску паводковых вод в целях обеспечения целостности и работоспособности сооружений инфраструктуры, безопасности движения поездов.

Для защиты железнодорожной инфраструктуры сформированы 12 противоразмывных поездов. В состав каждого входят вагоны со щебнем, бутовым камнем, пиломатериалами и необходимым набором инструментов и механизмов.

Проводятся работы по вскрытию кюветов, нагорных и водоотводных канав, обеспечен вывоз снега со станций, расчищены водоотводы и лотки для обеспечения беспрепятственного пропуска весенних и ливневых вод. На всех сложных участках дороги проведены работы по укреплению пути, установлено постоянное наблюдение. Под пристальным вниманием находятся одни из наиболее сложных участков земляного полотна: Ульяновск-Центральный – Ульяновск-2 и Дёма – Уфа – Черниковка.

В общей сложности в целях обеспечения безопасного пропуска паводковых вод на Куйбышевской железной дороге очищено от снега более тысячи мостов, двух тысяч водопропускных труб, 2,7 тыс. км кюветов, нагорных и водоотводных канав.

Совместно с владельцами и представителями областных администраций осмотрены плотины, все сооружения находятся в исправном состоянии. Выполнены промеры русел 27 мостов, размывов русел и подмыва опор не обнаружено. Определен порядок взаимодействия с управлениями по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в регионах обслуживания магистрали.

Все локомотивные бригады эксплуатационных и моторвагонных депо, работники путевого комплекса прошли специальные технические занятия о порядке действий в случае обнаружения размывов железнодорожного полотна, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото предоставлено пресс-службой КбшЖД