10 тысяч вагонов было оформлено на КбшЖД по технологии «Цифровой приемосдатчик»

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Проект по дистанционному приему вагонов «Цифровой приёмосдатчик» был разработан сотрудниками Куйбышевской магистрали и впервые запущен в опытную эксплуатацию в октябре 2021 года. На сегодняшний день заключено 88 соглашений с клиентами, готовыми работать по данной технологии на 53 станциях Куйбышевской железной дороги, за указанный период оформлено и отправлено более 10 тысяч вагонов. К концу 2022 года планируется дополнительно заключить порядка 30 соглашений и оформить к перевозке еще 2 тысячи вагонов.

Технология работы «Цифрового приемосдатчика» позволяет проводить приём порожних и груженых вагонов к перевозке при помощи дистанционного электронного обмена данными. Функция реализована на базе корпоративного мессенджера и позволяет с использованием безлюдных технологий освоить существующую грузовую базу на малодеятельных и удалённых участках.

Сервис позволяет грузовладельцам проводить приём порожних и гружёных вагонов к перевозке до 10 минут, а операторам подвижного состава даёт возможность снизить простои на грузовых станциях в два раза, что способствует сокращению времени оборота вагонов и увеличению производительности.

Если в начале апробации технологии через «Цифровой приёмосдатчик» оформлялись в основном крытые вагоны, хоппер-зерновозы, цементовозы, минераловозы и порожние полувагоны, то сейчас перечень подвижного состава и номенклатуры грузов значительно расширились. Так, при помощи технологии оформляются насыпные и навалочные грузы, а также грузы, за исключением опасных, погруженные в вагоны крытого и открытого типов, в том числе, порожние цистерны.

Передовой опыт реализации проекта на Куйбышевской магистрали сегодня успешно апробируется на Дальневосточной, Южно-Уральской, Северной и Московской железных дорогах, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: пресс-служба КбшЖД