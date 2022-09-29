10 тысяч вагонов было оформлено на КбшЖД по технологии «Цифровой приемосдатчик»

Я нашел ошибку
Главные новости:
"ОДК-Кузнецов" посетила делегация Ассоциации инновационных регионов России.
ОДК-Кузнецов поддерживает развитие инноваций
По 12 профессиональным направлениям муниципального регулирования.
В Самаре продолжается набор в резерв управленческих кадров 
Рассмотрели основные вопросы, связанные с организацией деятельности экспертов по совершенствованию оказания медицинской помощи.
Минздрав СО: на совещании обсудили роль главных внештатных специалистов в развитии регионального здравоохранения
Для этого задействовали электронную площадку Moodle.
В Самарском политехе освоили технологию обучения китайских студентов русскому языку
«Аксаков-центр» - библиотека семейного чтения.
В Борском районе состоялось открытие модельной библиотеки
В этом году в заочном этапе конкурса приняли участие 1581 человек из 80 образовательных организаций.
«Студент года 2022»: в регионе подведены итоги заявочной кампании конкурса
Проведено техническое диагностирование 88,4 км газопроводов.
Специалисты «Газпром газораспределение Самара» завершили подготовку к отопительному сезону
На стенде Самарской области представлена эксклюзивная экипировка спортивных сборных команд региона.
Форум «Россия – спортивная держава»: открылась выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы»
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.45
0.27
EUR 55.72
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Футболисты "Крыльев Советов" посетили школу-интернат в селе Старый Буян
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

10 тысяч вагонов было оформлено на КбшЖД по технологии «Цифровой приемосдатчик»

29 сентября 2022 15:31
119
На сегодняшний день заключено 88 соглашений с клиентами, готовыми работать по данной технологии.

Проект по дистанционному приему вагонов «Цифровой приёмосдатчик» был разработан сотрудниками Куйбышевской магистрали и впервые запущен в опытную эксплуатацию в октябре 2021 года. На сегодняшний день заключено 88 соглашений с клиентами, готовыми работать по данной технологии на 53 станциях Куйбышевской железной дороги, за указанный период оформлено и отправлено более 10 тысяч вагонов. К концу 2022 года планируется дополнительно заключить порядка 30 соглашений и оформить к перевозке еще 2 тысячи вагонов.

Технология работы «Цифрового приемосдатчика» позволяет проводить приём порожних и груженых вагонов к перевозке при помощи дистанционного электронного обмена данными. Функция реализована на базе корпоративного мессенджера и позволяет с использованием безлюдных технологий освоить существующую грузовую базу на малодеятельных и удалённых участках.

Сервис позволяет грузовладельцам проводить приём порожних и гружёных вагонов к перевозке до 10 минут, а операторам подвижного состава даёт возможность снизить простои на грузовых станциях в два раза, что способствует сокращению времени оборота вагонов и увеличению производительности.

Если в начале апробации технологии через «Цифровой приёмосдатчик» оформлялись в основном крытые вагоны, хоппер-зерновозы, цементовозы, минераловозы и порожние полувагоны, то сейчас перечень подвижного состава и номенклатуры грузов значительно расширились. Так, при помощи технологии оформляются насыпные и навалочные грузы, а также грузы, за исключением опасных, погруженные в вагоны крытого и открытого типов, в том числе, порожние цистерны.

Передовой опыт реализации проекта на Куйбышевской магистрали сегодня успешно апробируется на Дальневосточной, Южно-Уральской, Северной и Московской железных дорогах, сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото:    пресс-служба КбшЖД

            

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Более 20 стартапов пополнят ряды инновационной экосистемы Самарской области
29 сентября 2022  13:15
Более 20 стартапов пополнят ряды инновационной экосистемы Самарской области
174
После 5 октября в Самаре перекроют Ново-Садовую
29 сентября 2022  10:51
После 5 октября в Самаре перекроют Ново-Садовую
253
Мобилизованных в Самарской области снабдят экипировкой
29 сентября 2022  10:16
Мобилизованных в Самарской области снабдят экипировкой
307
В Самаре после комплексного благоустройства открыли обновленный сквер имени Куйбышева
29 сентября 2022  10:10
В Самаре после комплексного благоустройства открыли обновленный сквер имени Куйбышева
256
В Самаре за первый день отопительного сезона подключили свыше 15% процентов МКД
28 сентября 2022  12:32
В Самаре за первый день отопительного сезона подключили свыше 15% процентов МКД
565
Весь список