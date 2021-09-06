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Волжский светотехнический завод «Луч» включился в реализацию нацпроекта «Производительность труда»

6 сентября 2021 17:13
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На заводе «Луч» прошли «бережливые» тренинги.

Волжский светотехнический завод «Луч» включился в реализацию национального проекта «Производительность труда». Пока сотрудники предприятия активно осваивают теоретическую часть. Тренинги по «бережливому производству» им преподают эксперты Регионального центра производительности труда Самарской области.

Накануне тренер-эксперт РЦК Сергей Нуштин провел для сотрудников предприятия максимально полезный и интересный тренинг «Стандартизированная работа».

"Наш отдел должен выстраивать работу производства, и насколько оптимально мы это сделаем, таким и будет эффект, - рассказывает участник рабочей группы, начальник технологического отдела Али Тукшаитов. – Я очень люблю учиться. Ранее уже неоднократно посещал тренинги, но нигде не было настолько детализированной информации, нигде мы не проходили так детально основы бережливого производства, все мое обучение носило более обзорный характер. Тренинг, что провели специалиста РЦК, помог структурировать знания. Пришло понимание, как нужно делать. Для меня информация на 70% новая и на 100% применимая".

Тренинги продлятся месяц, и от теории участники рабочей группы перейдут к практике. Но уже сейчас ясно, что на многих производственных линиях завода есть существенный потенциал для внедрения технологий бережливого производства. Они помогут сократить запасы и повысить выработку заготовительных и сборочных участков предприятия.

На предприятии уже определились - оптимизировать будут поток по изготовлению светильников линейного света, которые в основном заказывают для ритейла - DIRECT STELL. Именно в его выпуске задействовано большинство производственных участков, и именно он станет эталонным участком.

Руководство предприятия надеется, что участие в нацпроекте позволит сделать оптимизацию производственной структуры и внутренней логистики для достижения максимального использования ресурсов предприятия. А также даст возможность развития завода с учетом полученных компетенций работников.

Предприятиям – участникам нацпроекта «Производительность труда» в Самарской области доступны сразу несколько вариантов поддержки. В их числе – инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, применение которого инициировал губернатор Дмитрий Азаров. Так предприятия смогут компенсировать некоторые затраты на модернизацию производства. Еще один вариант помощи – льготный займ под 1% годовых из средств федерального или регионального фондов развития промышленности. Эти средства предприятия также могут направить на реализацию своих проектов по повышению производительности труда.

 

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