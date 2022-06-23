Стали известны важнейшие показатели исполнения национальных проектов в Самарской области

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В четверг, 23 июня 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в заседании всероссийского штаба по региональному развитию, которое провел заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Самарскую область представили также министр строительства Николай Плаксин, министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов, представители министерства транспорта, министерства энергетики и ЖКХ.

Одной из центральных тем обсуждения участников комиссии стали показатели кассового освоения в регионах бюджетных средств, направленных на капитальное строительство и реконструкцию социально-значимых и инфраструктурных объектов, возводимых в рамках нацпроектов. Это дороги, школы, детские сады, поликлиники, социальное жилье, котельные, системы водоснабжения и водоотведения.



Кассовое освоение – важнейший показатель, подтверждающий, что все процедуры, связанные с реализацией проекта, исполняются в срок, нет рисков срыва ввода объекта в эксплуатацию или отставания от графика строительства. В Самарской области ведомства, отвечающие за реализацию национальных проектов, в постоянном режиме осуществляют мониторинг кассового освоения и исполнения других показателей. Информация об этом была обобщена и представлена к заседанию штаба.

В 2022 году министерству строительства Самарской области предусмотрено 8700 миллионов рублей из федерального бюджета в рамках национальных проектов. Ведется строительство трех объектов в рамках национального проекта «Образование», шести объектов по линии нацпроекта «Демография» и трех – «Здравоохранение». Значительный объем средств предстоит освоить, чтобы выполнить показатели национального проекта «Жилье и городская среда» по переселению граждан из аварийного жилья.



К настоящему времени общий показатель кассового освоения по всем программам, находящимся в зоне ответственности минстроя, составляет порядка 20% (более 1 570 миллионов рублей).

Министерству транспорта и автомобильных дорог для достижения показателей регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году предусмотрено 8 млрд 692 млн рублей. С началом строительного сезона в рамках регионального проекта стартовали работы на 83 объектах – это 42 дороги регионального значения (в том числе мосты), 31 улица в Самаре и 10 улиц в Тольятти. Кассовое освоение в настоящему моменту составило 3 536 миллионов рублей, или 41% от годового плана.

Активно ведутся работы в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». В этом году на них из федерального бюджета направлено 2 912 млн рублей. Планируется привести в нормативное состояние 139,5 км автомобильных дорог. Здесь средства освоены на 12%.



Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что досрочная реализация проектов является залогом доверия федерального центра, позволяет привлекать дополнительное финансирование на строительство важных для региона объектов. Подтверждением тому стало дополнительное соглашение на финансирование из федерального бюджета работ по проекту «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» в размере еще 2 250 миллионов рублей, которое было заключено 27 мая.

Большой объем работ в рамках реализации национальных проектов предстоит выполнить министерству энергетики и ЖКХ. Так, реализация национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Самарской области предусматривает благоустройство 144 общественных и 318 дворовых территорий, объем субсидий на эти работы составляет 1 248 миллионов рублей. Кассовое освоение на текущий момент составляет 18%, однако все 100% будут освоены в срок – до 1 декабря текущего года. Уровня 30% достигло освоение средств на работы по реализации проектов-победителей V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в Сызрани и Отрадном. Это проекты «На берегу трех рек: продолжение истории (благоустройство Монастырской набережной реки Сызранки)» и «По прямой к «Отрадному»).



61% средств освоено в рамках реализации проекта «Оздоровление Волги». Субсидия из федерального и областного бюджета на работы по строительству и реконструкции 11 крупных очистных сооружений в этом году составила 3 010 миллиона рублей.

Полным ходом идут работы по строительству и реконструкции 13 объектов водоснабжения в рамках проекта «Чистая вода». Объем финансирования программы составляет 1 235 миллионов рублей, показатель кассового освоения здесь один из самых высоких – почти 42% от годового плана.

«В Самарской области ход реализации национальных проектов контролируется постоянно, у нас сформирована эффективная система мониторинга, которая позволяет отслеживать статус целевых показателей в режиме реального времени. Нет сомнений, что мы выполним намеченные планы и обеспечим результат, который оценит федеральный центр и, конечно, жители Самарской области: это обновленные общественные пространства, новые школы и детские сады, повышение качества предоставления коммунальных услуг», - отметил по итогам совещания Виктор Кудряшов.