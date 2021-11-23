Сотрудники предприятия «КуйбышевАзот» завершили обучение по программе «Эффективный наставник»

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Сотрудники предприятия «КуйбышевАзот» завершили обучение в рамках программы повышения квалификации «Эффективный наставник». Обучение стало возможным благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Вопросам профессионального совершенствования работников предприятий, развитию института наставничества, трудоустройства граждан особое внимание уделяет и Дмитрий Азаров. Это одна из составляющих стратегии лидерства губернии, разработанной по инициативе главы региона при участии жителей.

В числе первых заявку на курсы обучения по программе «Эффективный наставник» подала начальник лаборатории ремонтно-механического цеха Лариса Базарнова.

«Работаю я на предприятии уже давно, свыше 28 лет, уже много чего знаю, – говорит Лариса Анатольевна. – Думала, ну, какая еще по работе новая информация для меня может быть, которой я не знаю? Ведь я регулярно делюсь опытом с нашими молодыми специалистами. Но оказалось, что это направление действительно полезно, много нового узнала, теперь применяю полученные знания в своей работе».

Согласен с коллегой и аппаратчик Виталий Попов. Один из ветеранов предприятия шутит, что теперь стал по - настоящему эффективным наставником:

«Мои стажеры обучаются сложным технологическим процессам, и тут нужен особый подход, своя методика в передаче опыта, – делится Виталий Викторович. – Вот на курсах обучения мне как раз и дали такие методики, например, из области психологии, чтобы можно было довести информацию до молодого человека в максимально доступной форме».

В программе повышения квалификации «Эффективный наставник» «КуйбышевАзот» участвует уже третий год. За это время обучение прошли порядка 300 сотрудников. Занятия с ними, а это 72 часа теории и практики, вели опытные педагоги Тольяттинского государственного университета. Слушатели участвовали в деловых играх, решали производственные кейсы, изучали основы корпоративной культуры и психологии.

Фото: правительство СО