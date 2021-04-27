С помощью нацпроекта «Производительность труда» тольяттинский завод Луч будет повышать эффективность производства

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ООО «Волжский светотехнический завод Луч» стал претендентом на участие в национальном проекте «Производительность труда». Во вторник, 27 апреля 2021 года, очный отбор предприятия провели и.о. руководителя департамента машиностроительного комплекса министерства промышленности и торговли Самарской области Алексей Окунев, руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области Константин Серов (РЦК).

В ходе рабочего совещания руководству завода рассказали о целях и задачах проекта, довели информацию о том, за счет чего возможно увеличить производительность труда, презентовали результаты работы проекта на других предприятиях. Участники рабочей встречи провели обход потенциальных пилотных потоков.

По мнению Константина Серова, осмотр производственных линий показал существенный потенциал для внедрения технологий бережливого производства на многих технологических переделах завода, что поможет сократить запасы и повысить выработку заготовительных и сборочных участках предприятия. На предприятии изготавливают энергосберегающее осветительное оборудование и бактерицидные облучатели, так необходимые сегодня в условиях борьбы с короновирусом. Такие облучатели устанавливают в местах большого скопления людей — больницах, поликлиниках, школах. Производство запустили в 2020 году и теперь поставляют в города России.

Запустить новое производство бактерицидных облучателей тольяттинскому заводу помог Государственный фонд развития промышленности Самарской области (ФРП), который создан по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона неоднократно подчеркивал, важность повышения производительности труда — как ключевого элемента опережающего экономического развития региона и составляющей региональной стратегии лидерства. ФРП ориентирован на реализацию сразу ряда национальных проектов: «Международная кооперация и экспорт», «Цифровая экономика», «Производительность труда», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Национальные проекты реализуются в регионах РФ по поручению Президента страны Владимира Путина.

Предприятию был выдан льготный займ в размере 20 миллионов рублей под 1 процент годовых. Полученные средства направили на закупку дополнительного оборудования и комплектующих. И теперь завод разрабатывает новые модели рециркуляторов, в том числе бытовых, для салонов автомобилей и общественного транспорта.

Директор «Волжского светотехнического завода «Луч» Константин Лазарев проявил заинтересованность возможностями, которые открываются для участников нацпроекта, в частности, обучение собственных сотрудников и помощь экспертов РЦК по выстраиванию производственной системы на предприятии.

«Надеемся, что участие в национальном проекте «Производительность труда» позволит сделать оптимизацию производственной структуры и внутренней логистики для достижения максимального использования ресурсов предприятия, а также даст возможность развития предприятия с учетом полученных компетенций работников, привлечение ресурсов для расширения производственных мощностей», - прокомментировал Константин Лазарев.