Я нашел ошибку
Главные новости:
Президент Украины заявил, что не намерен отказываться от минских соглашений, но считает необходимым обновить несколько пунктов.
"С мощными игроками": Зеленский предложил создать параллельно "нормандскому" новый формат переговоров по Донбассу
Отстаивать честь Самарской области в финале чемпионата ПФО будут девушки из Отрадного и юноши из Сызрани.
Определились сильнейшие школьные сборные лиги «КЭС-Баскет» региона
 В Самарской области сложилась хорошая практика – учитывать мнение жителей при решении вопросов благоустройства.
24 тысячи жителей региона проголосовали  за благоустройство территорий за первые сутки
Первые теплые весенние дни, как правило, становятся особенно напряженными для сотрудников пожарной охраны.
В Ставропольском районе проходят рейды по соблюдению особого противопожарного режима
Участница Олимпиады в Сиднее, наставник чемпионов по самбо и дзюдо сможет достойно представлять интересы детского и молодежного спорта в губдуме, уверены коллеги.
Анну Сараеву выдвинули для участия в предварительном голосовании «Единой России»
Руководству завода рассказали о целях и задачах проекта, довели информацию о том, за счет чего возможно увеличить производительность труда.
С помощью нацпроекта «Производительность труда» тольяттинский завод Луч будет повышать эффективность производства
Наибольший срок - 16 лет - прокурор просит назначить Игорю Ляховцу.
Прокурор просит приговорить на сроки лишения свободы от 7 до 16 лет экс-полицейских по делу Голунова
Бумажный и металлический значок будет представлен в сетевых магазинах, на интернет-ресурсах, а также его будут раздавать волонтеры.
В Самарской области пройдёт всероссийская акция «Красная гвоздика»
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.96
0.19
EUR 90.47
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня, 27 апреля самарцев приглашают на десятые Аксаковские онлайн-чтения
Дети сотрудников УИС СО покатались на электросамокатах
Широкомасштабные рейдовые мероприятия в выходные дни вновь проведут сотрудники Госавтоинспекции Самарской области
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Недвижимость Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

С помощью нацпроекта «Производительность труда» тольяттинский завод Луч будет повышать эффективность производства

27 апреля 2021 17:10
99
Руководству завода рассказали о целях и задачах проекта, довели информацию о том, за счет чего возможно увеличить производительность труда.

ООО «Волжский светотехнический завод Луч» стал претендентом на участие в национальном проекте «Производительность труда». Во вторник, 27 апреля 2021 года, очный отбор предприятия провели и.о. руководителя департамента машиностроительного комплекса министерства промышленности и торговли Самарской области Алексей Окунев, руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области Константин Серов (РЦК).

В ходе рабочего совещания руководству завода рассказали о целях и задачах проекта, довели информацию о том, за счет чего возможно увеличить производительность труда, презентовали результаты работы проекта на других предприятиях. Участники рабочей встречи провели обход потенциальных пилотных потоков.

По мнению Константина Серова, осмотр производственных линий показал существенный потенциал для внедрения технологий бережливого производства на многих технологических переделах завода, что поможет сократить запасы и повысить выработку заготовительных и сборочных участках предприятия. На предприятии изготавливают энергосберегающее осветительное оборудование и бактерицидные облучатели, так необходимые сегодня в условиях борьбы с короновирусом. Такие облучатели устанавливают в местах большого скопления людей — больницах, поликлиниках, школах. Производство запустили в 2020 году и теперь поставляют в города России.

Запустить новое производство бактерицидных облучателей тольяттинскому заводу помог Государственный фонд развития промышленности Самарской области (ФРП), который создан по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона неоднократно подчеркивал, важность повышения производительности труда — как ключевого элемента опережающего экономического развития региона и составляющей региональной стратегии лидерства. ФРП ориентирован на реализацию сразу ряда национальных проектов: «Международная кооперация и экспорт», «Цифровая экономика», «Производительность труда», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Национальные проекты реализуются в регионах РФ по поручению Президента страны Владимира Путина.

Предприятию был выдан льготный займ в размере 20 миллионов рублей под 1 процент годовых. Полученные средства направили на закупку дополнительного оборудования и комплектующих. И теперь завод разрабатывает новые модели рециркуляторов, в том числе бытовых, для салонов автомобилей и общественного транспорта.

Директор «Волжского светотехнического завода «Луч» Константин Лазарев проявил заинтересованность возможностями, которые открываются для участников нацпроекта, в частности, обучение собственных сотрудников и помощь экспертов РЦК по выстраиванию производственной системы на предприятии.

«Надеемся, что участие в национальном проекте «Производительность труда» позволит сделать оптимизацию производственной структуры и внутренней логистики для достижения максимального использования ресурсов предприятия, а также даст возможность развития предприятия с учетом полученных компетенций работников, привлечение ресурсов для расширения производственных мощностей», - прокомментировал Константин Лазарев.

   

Теги: нацпроект тольяттинский завод

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Всего за три года в Похвистнево благоустроено 14 дворовых территорий и 9 общественных пространств.
23 апреля 2021, 16:38
Нацпроект «Жилье и городская среда»: в Похвистнево растет число мест для отдыха и занятий спортом
Всего за три года в Похвистнево благоустроено 14 дворовых территорий и 9 общественных пространств. Благоустройство
454
«Техкомплекс» - крупнейшее предприятие в Самарской области, где ремонтируют все виды грузового подвижного состава.
22 апреля 2021, 15:15
Нацпроект «Производительность труда»: предприятие «Техкомплекс» сократило время ремонта подвижного состава ж/д транспорта
«Техкомплекс» - крупнейшее предприятие в Самарской области, где ремонтируют все виды грузового подвижного состава.  Промышленное производство
637
В центре внимания
Самарских фермеров поддерживают в развитии
27 апреля 2021  13:23
Самарских фермеров поддерживают в развитии
Экономика
194
В Самарской области не будут проводить массовые мероприятия 1 мая.
27 апреля 2021  10:52
В Самарской области не будут проводить массовые мероприятия 1 мая
Общество
242
В Самарской области эпидемиологическая ситуация не позволяет снимать коронавирусные ограничения
27 апреля 2021  09:56
В Самарской области эпидемиологическая ситуация не позволяет снимать коронавирусные ограничения
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
272
В этом году в Самаре должен появиться первый транспортно-пересадочный узел Пятилетка»
27 апреля 2021  09:34
В этом году в Самаре должен появиться первый транспортно-пересадочный узел «Пятилетка»
Транспорт
566
В Самарской области за сутки на 23 апреля выявлен 184 заболевших коронавирусом
26 апреля 2021  13:28
В Самарской области за сутки на 23 апреля выявлен 184 заболевших коронавирусом
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
393
Весь список