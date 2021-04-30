Ровно 100 предприятий региона стали участниками нацпроекта «Производительность труда»

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Вчера, 29 апреля, в пресс-центре «Самарского областного вещательного агентства» состоялся круглый стол на тему «Особенности реализации нацпроекта «Производительность труда» на территории Самарской области».

На сегодня ровно 100 предприятий губернии уже вошли в проект и приступили к модернизации своих производственных мощностей за счет принципов бережливого производства. О необходимости повышать производительность труда на региональных предприятиях неоднократно отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, по его мнению, это ключевой элемент опережающего экономического развития региона и важная составляющая региональной стратегии лидерства.

Эксперты регионального (РЦК) и федерального (ФЦК) центров компетенции находятся в тесном взаимодействии с предприятиями и оказывают необходимую консультационную поддержку им. В среднем компаниям губернии удалось на 51% сократить время протекания процессов, на 48% уменьшить неиспользуемые запасы и на 68% повысить выработку на пилотном потоке.

«Повышение производительности труда – одно из важнейших направлений государственной политики и национальных целей России до 2030 года, - отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин. - Самарская область активно включилась в этот проект еще в 2017 году. Наша общая задача – экспертов, министерства и предприятий – обеспечить рост производительности труда на 5% в год».

Участники круглого стола обсудили лучшие практики на самарских предприятиях, меры поддержки со стороны государства. В частности, теперь предприятия – участники нацпроекта могут получить льготный займ под 1% или инвестиционный налоговый вычет. «Это инициатива губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, которая отразилась в региональном законе. Благодаря этому предприятия могут компенсировать некоторые затраты на модернизацию производства», - добавил Андрей Шамин.

В этом году в нацпроект «Производительность труда» внесены некоторые изменения, в том числе, касающихся формата поддержки предприятий-участников. Так, 35 компаний РФ в текущем году смогут претендовать на расширенную поддержку экспертов ФЦК – работа специалистов в области внедрения бережливых технологий продлится год вместо 6 месяцев.

«Расширенная поддержка» подразумевает реализацию пилотного проекта на двух производственных потоках – самых значимых для предприятия. Кроме того, принципы бережливого производства планируют применять в направлении логистики и запасов, обеспечивающих процессов, а также в совершенствовании работы технологов.

Участниками национального проекта «Производительность труда» теперь смогут стать предприятия торговли. Это еще одно дополнение в задачи нацпроекта.

Сфера торговли с экономической точки зрения, представляет большой интерес. Из 20 тысяч российских средних и крупных компаний – почти половина занимается ритейлом. Одна из ключевых проблем отрасли – высокая торговая надбавка, которая может достигать 20-50%. Все это следствие неправильной логистики, неумения работать с запасами, оборотными средствами и т.д. А инструменты бережливого производства универсальны и хорошо применимы в том числе и в торговле.