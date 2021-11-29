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Путин подписал закон о налоговых послаблениях из-за пандемии

29 ноября 2021 19:57
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Перечисленные нормы применяются в отношении доходов, полученных гражданами и организациями с 1 января 2021 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль ряд доходов граждан и организаций. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает Лайф.

Закон предусматривает, что субсидии, полученные субъектами малого и среднего предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями в 2021 году в рамках мер поддержки для борьбы с последствиями пандемии, не облагаются налогом на прибыль.

Кроме того, доходы граждан в пределах одного МРОТ, полученные за нерабочие дни в октябре-ноябре, освобождаются от НДФЛ и страховых взносов. Отмечается, что льгота предоставляется однократно и касается тех, кто работает на малых и средних предприятиях и в НКО. Также от налогов освобождены доходы, полученные в рамках стимулирующих мероприятий для граждан, участвующих в вакцинации.

НДФЛ и налогом на прибыль не будут облагаться доходы граждан и организаций, которые были получены в виде премий, призов, подарков за участие в соревнованиях и конкурсах, организаторами которых стали НКО, учреждённые в соответствии с указами президента, и дочерние структуры. То же коснётся и доходов граждан в связи с выполнением мероприятий по догазификации, то есть при бесплатной подводке газа до границ их земельных участков.

Эти нормы применяются в отношении доходов, полученных с 1 января 2021 года.

 

Фото:    Kremlin.ru/Лайф

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