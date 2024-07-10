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До 15 июля самарцам, получившим дополнительный доход в 2023 году, необходимо уплатить налог на доходы физлиц

10 июля 2024 16:56
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Оплатить налог удобнее через линейку «личных кабинетов» и с помощью электронного сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России.

УФНС России по Самарской области напоминает о приближении срока уплаты налога на доходы физических лиц. Оплатить налог на доходы физических лиц, исчисленный в декларации по форме 3-НДФЛ, необходимо не позднее 15 июля 2024 года.

Речь идет о тех гражданах, кто обязан заявить о подлежащих декларированию доходах за 2023 год и представить налоговую декларацию 3-НДФЛ до 2 мая 2024 года, в частности, при продаже имущества, получении подарков не от близких родственников, доходах от сдачи квартир в аренду или доходах от зарубежных источников. Это касается также индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, осуществляющих частную практику.

На сегодняшний день в региональную налоговую службу представлено более 227 тысяч деклараций по налогу на доходы физических лиц, что на 2,6% больше аналогичного периода прошлого года. Как отмечает начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Самарской области Светлана Карпова, налогоплательщики Самарской области предпочитают подавать декларации в электронном виде, с каждым годом фиксируется рост популярности данной услуги, только в этом году более 90% деклараций по форме 3-НДФЛ направлено через «личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС России и портал «Госуслуги».

Оплатить налог удобнее через линейку «личных кабинетов» и с помощью электронного сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России. Пользователям сервисов «личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» достаточно сформировать платежный документ в своем личном кабинете и сразу уплатить налог онлайн. С 16 июля за каждый просроченный день уплаты НДФЛ будет начисляться пеня исходя из 1/300 ставки рефинансирования Банка России.

Теги: Самара

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