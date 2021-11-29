1 декабря истекает срок для своевременной оплаты имущественных налогов за 2020 год

Я нашел ошибку
Главные новости:
Министр здравоохранения Самарской области посетил центральную районную больницу.
Армен Бенян посетил с рабочим визитом Камышлинский район 
Перечисленные нормы применяются в отношении доходов, полученных гражданами и организациями с 1 января 2021 года.
Путин подписал закон о налоговых послаблениях из-за пандемии
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью в Самарской области сохранится туман
Каждый житель Самарской области, сделавший прививку от COVID-19 до 6 декабря, сможет стать участником второго розыгрыша.
«ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»: второй розыгрыш ценных призов состоится уже 8 декабря
Увидеть работы и проголосовать за понравившийся проект Пятой очереди набережной можно будет на выставке в «Доме архитектора» и онлайн.
Виктор Кудряшов: лучший проект строительства Пятой очереди Самарской набережной выберут люди
Выявлено более 2800 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГИБДД СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни
Контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте не ослабевает.
В ноябре 652 человека не допущены к поездке  самарском метрополитене
Первое место жюри присвоило самарской архитектурной мастерской «ОККО».
В Самаре подвели итоги конкурса на создание проекта Пятой очереди набережной Волги
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.98
-0.61
EUR 84.48
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинская филармония приготовила новогодние сказки
В самарском Доме офицеров состоится творческая встреча с Анной Семенович 
Самарский зоопарк отметит "Всемирный день домашних животных"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

1 декабря истекает срок для своевременной оплаты имущественных налогов за 2020 год

29 ноября 2021 17:25
174
Уже со 2 декабря 2021 года, задолженность будет расти каждый день за счет начисления пеней.

Срок для своевременной оплаты физическими лицами налогов, указанных в налоговых уведомлениях за 2020 год, истекает 1 декабря.

Порядок направления налоговых уведомлений не поменялся. Как и раньше, они направлены по почте заказными письмами или размещены в электронной форме пользователям «Личного кабинета налогоплательщика». Также гражданин может получить налоговое уведомление в любом налоговом органе. В этом году налоговые органы сформировали физическим лицам 1.6 млн таких уведомлений для уплаты транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество. Из них 560 тыс. в электронном виде в «Личном кабинете налогоплательщика».

Оплатить налоги, указанные в налоговом уведомлении, можно с помощью сервиса «Заплати налоги» или в «Личном кабинете налогоплательщика». Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС России. Уплатить налоги также можно по QR- или штрихкоду из налогового уведомления, в банке с указанием УИН платежа.

Если налогоплательщик не заплатит указанные в уведомлении налоги вовремя, то уже со 2 декабря 2021 года, задолженность будет расти каждый день за счет начисления пеней. В этом случае налоговый орган направит требование об уплате. Если должник его не исполнит, тогда налоговый орган обратится в суд за принудительным взысканием налогов. Далее долг будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры: например, заблокировать банковский счет должника или арестовать и принудительно реализовать его имущество.

 

Фото:    pixabay

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 941 житель Самарской области заболел коронавирусом
29 ноября 2021  13:58
Еще 941 житель Самарской области заболел коронавирусом
288
Стало известно, когда в Самаре вырастут цены на проезд
29 ноября 2021  13:00
Стало известно, когда в Самаре вырастут цены на проезд
310
В Генплане Самары появилась примерная схема расположения третьей линии метрополитена
29 ноября 2021  10:44
В Генплане Самары появилась примерная схема расположения третьей линии метрополитена
386
Дмитрий Азаров наградил призеров всероссийского хакатона в сфере искусственного интеллекта
29 ноября 2021  09:40
Дмитрий Азаров наградил призеров всероссийского хакатона в сфере искусственного интеллекта
307
Наконец меньше тысячи: еще 974 жителя Самарской области заболели коронавирусом
28 ноября 2021  13:25
Наконец меньше тысячи: еще 974 жителя Самарской области заболели коронавирусом
1045
Весь список