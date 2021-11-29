1 декабря истекает срок для своевременной оплаты имущественных налогов за 2020 год

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Срок для своевременной оплаты физическими лицами налогов, указанных в налоговых уведомлениях за 2020 год, истекает 1 декабря.

Порядок направления налоговых уведомлений не поменялся. Как и раньше, они направлены по почте заказными письмами или размещены в электронной форме пользователям «Личного кабинета налогоплательщика». Также гражданин может получить налоговое уведомление в любом налоговом органе. В этом году налоговые органы сформировали физическим лицам 1.6 млн таких уведомлений для уплаты транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество. Из них 560 тыс. в электронном виде в «Личном кабинете налогоплательщика».

Оплатить налоги, указанные в налоговом уведомлении, можно с помощью сервиса «Заплати налоги» или в «Личном кабинете налогоплательщика». Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС России. Уплатить налоги также можно по QR- или штрихкоду из налогового уведомления, в банке с указанием УИН платежа.

Если налогоплательщик не заплатит указанные в уведомлении налоги вовремя, то уже со 2 декабря 2021 года, задолженность будет расти каждый день за счет начисления пеней. В этом случае налоговый орган направит требование об уплате. Если должник его не исполнит, тогда налоговый орган обратится в суд за принудительным взысканием налогов. Далее долг будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры: например, заблокировать банковский счет должника или арестовать и принудительно реализовать его имущество.

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