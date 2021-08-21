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Жители Борского сегодня празднуют 285-летие образование села

21 августа 2021 19:52
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В селе по традиции проходит фестиваль «Борская крепость» приуроченный в этом году к юбилейной дате.

Жители Борского сегодня празднуют 285-летие образование села. В течение всего дня пройдут мероприятия посвящённые юбилею. Встретить праздник вместе с земляками приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

На карте российского государства Борское появилось с момента создания оборонительной крепости на Самарской линии системы пограничных укреплений от набегов кочевников.

В 1773 году крепость захватили пугачевцы, которые удерживали ее около четырех месяцев. Весной 1774 сюда вступила бригада генерала Мансурова, продвигавшаяся от Самары на помощь Оренбургу, осажденному войском Пугачева. В начале XIX века Борское стало казачьей станицей.

Для укрепления исторической связи времен и поколений, возрождения и сохранения самобытной культуры Российского казачества в селе по традиции проходит фестиваль «Борская крепость». В этом году он приурочен к юбилейной дате.

Песни и танцы самодеятельных коллективов, военно-спортивные единоборства, смотр-конкурс среди казачьих куреней и подворий – всегда оставляют яркие впечатления.

«Мне больше всего понравилась джигитовка. Чтобы обуздать коня и выполнять разные сложные элементы, нужно обладать очень большой сноровкой. Поэтому маленькие девочки 9 лет, которые выступали, очень меня удивили», – отметил участник фестиваля Тимур Газизов.

Посоревноваться в командной рубке шашкой на «Борскую крепость» приехали жители не только Самарской области, но и других регионов и республик – всего 50 человек из Ульяновска, Оренбурга, Пензы, Уфы, Казани, Екатеринбурга. «Команды бегают, рубят шашками направо и налево различные мишени на скорость», – рассказал руководитель Самарского областного регионального отделения общероссийской общественной организации развития традиционного казачьего военного искусства «Федерация рубки шашкой «Казарла» Сергей Нестеров.

«Фестиваль раскатывается как широкая казачья душа. Здесь можно показать свою удаль и порадоваться за успехи друзей. Есть место и творческим выступлениям. Я очень рад, что такая добрая традиция в селе Борское есть. Давайте ее сохранять и преумножать. Уверен, что у этого фестиваля славное будущее и все больше людей будет собираться здесь», – подчеркнул губернатор.

По мнению жителя села Николая Алексеева, праздник получился яркий и зрелищный. «Для детей очень познавательно и увлекательно, потому что они могут познакомиться с традициями Волжских казаков. Я рад, что мы традиции наших дедов не забываем и передаем их наших детям и внукам», – отметил он.

 

Теги: 285 лет село Борское юбилей

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