Дмитрий Азаров в Борском осмотрел уникальный и единственный в регионе музей-диораму «Огненная дуга»

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В субботу, 21 августа, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Борский район осмотрел уникальный и единственный в регионе сельский музей-диораму «Огненная дуга», который посвящен участнику Курской битвы, Герою Советского Союза Григорию Ивановичу Игошеву и героям боя на Тепловских высотах в 1943 году.

Инициатором создания музея стал директор филиала межрегиональной общественной организации содействия развития культуры и спорта «Берег» Алексей Путылин. Открытию экспозиции предшествовала огромная работа.

«Десять лет назад я начал собирать коллекцию стрелкового оружия, приобретать винтовки, карабины и загорелся этим. А семь лет назад вместе с поисковиками я занимался раскопками на Курской дуге в районе села Ольховатка. Тогда мне и пришла идея создания музея-диорамы в Борском», – рассказал Алексей Путылин.

Еще два года назад на месте музея было бесхозное поле, а сегодня – парковая зона и фонтаны. Но конечно, самое главное – экспозиция. «В коллекции есть техника, машины, пушки, большое количество экспонатов и снаружи, и внутри, – отметил автор идеи. – Саму диораму мы не выдумывали – мы ее списали с 30 фотографий, документальной кинохроники. Специально с художниками я ездил в деревню Тепла. Там 2 дома стоят, их внешний вид мы перенесли на диораму. Ферма – полное воссоздание Тепловских высот. Художники полностью перенесли то, что увидели воочию. Получилась документальная картина».

«Этот музей-диорама очень реально, доподлинно отражает те события, которые происходили в 1943 году на Тепловских высотах», – поделился своими впечатлениями Герой России Олег Дуканов.

Напомним, из Борского района на фронт ушли более 8,5 тысяч человек, больше половины – не вернулись домой. «Сейчас мы ищем архивные документы, похоронки, ищем родственников погибших и передаем им все, что стало нам известно», – добавил Алексей Путылин. Он не скрывает радости от того, что создать музей-диораму получилось к юбилейной дате. Сегодня жители Борского празднуют 285-летие со дня образования села.

«Очень важно, на мой взгляд, что в этот день мы вспоминаем наших с вами земляков, которые отдали свою жизнь, защищая Отечество, – отметил Губернатор Дмитрий Азаров и поделился своими впечатлениями от создания уникального музея. – Я думаю, что все жители села смогут увидеть этот музей и понять, какой огромный труд был приложен для его создания: исторические исследования, работа на раскопках, восстановление фактов».

Глава региона отметил, что благодаря подвигу наших соотечественников, которые смогли отстоять Родину, защитить родную землю, свои семьи, страна сохранила свободу и независимость. «Мы бережно храним историю и память о Великой Победе, даже несмотря на то, что ее пытаются стереть. Не случайно был принят специальный закон, который защищает историческую правду о Великой Отечественной войне, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Хочу поблагодарить всех жителей села за то, что помнят о своих героях. Уверен, что созданный музей в Борском, его экспозиция станет основой для воспитания патриотов – девчонок и мальчишек, любящих нашу страну, готовых если понадобится встать на защиту Родины».