В  селе Борское запустят новый туристический объект – музей-панорама «Огненная дуга»

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В селе Борское заканчиваются работы по благоустройству и вводу в эксплуатацию нового туристического объекта – музея-панорамы «Огненная дуга».

Чтобы новая точка появилась в списке «обязательных мест» для посещения в Самарской области у всех жителей и потенциальных гостей губернии, 29 июня 2021 года состоялся информационный тур для туроператоров Самарской области.

Для представителей туристического бизнеса департаментом туризма министерства культуры Самарской области была организована экскурсионная программа, которая включала в себя посещение выставки «Оружие Великой Победы», где собраны оригиналы оружия времен Великой Отечественной войны, одежда и элементы быта. Познакомил гостей с выставкой основатель музея и организатор ежегодного военно-исторического фестиваля «Огненная дуга» Алексей Путылин.

«В настоящее время заканчиваются работы по запуску необыкновенного по своему масштабу музея-панорамы «Огненная дуга», который посвящен герою Советского Союза Г.И. Игошеву и участникам боев на северном фасе Курской дуги (Тепловские высоты)», – прокомментировал Алексей Путылин.

«Огненная дуга» – это концептуальный военный музей, представляющий особую ценность для будущих поколений, место, где можно с пользой провести время и отдохнуть всей семьей. За счет современных мультимедийных технологий и сохранившихся личных вещей солдат того времени воссоздается атмосфера военных будней.

Поражает масштаб диорамы, которая будет нанесена в ближайшее время, и по размерам превзойдет знаменитую диораму Сталинградской битвы. В музее рассказываются истории солдат, уроженцев села Борское. Также воссоздана землянка, в которой можно осмотреть личные вещи солдат, почувствовать, что значит находиться в окопе, побывать на полевой кухне, попробовать солдатскую кашу и уху из котелков (все приготовлено из местных продуктов). Посетили туроператоры и кузницу «Борская ковка», в которой в настоящее время изготавливаются украшения для парка и создаются заготовки для будущих арт-объектов.

Особо отметили представители туротрасли видовые площадки Борских степей и Бузулукий бор, наполненный невероятным сосновым ароматом. Именно в этих живописных местах 21 августа запланировано проведение юбилейного фестиваля «Огненная дуга».

Фото: пресс-служба облправительства