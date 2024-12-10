Завтра в филиале Третьяковской галереи в Самаре начинает работу новая выставка «В круге цвета. Красный».

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Уже завтра в филиале Третьяковской галереи в Самаре начинает свою работу новая выставка «В круге цвета. Красный».

Выставка проведет вас от русской иконы к авангарду и искусству XX века в целом, для которого красный цвет был знаковым. Уже 11 декабря Третьяковка в Самаре покажет более 70 произведений, в которых цвет выступает неотъемлемой доминантой либо ярким актором. Специально для выставки разработана новая архитектура экспозиции.



Помимо выставки, Третьяковка в Самаре представит образовательную программу – лекции и мастер-классы, собственную линейку сувенирной продукции, специальные детские мероприятия, спешл-меню в кафе музея, аудиогид по выставке, а также впервые выставочный аудиобрендинг, включающий саунд-дизайн к проекту.



Приобретайте билеты заранее на сайте Третьяковки.

Фото, Третьяковка в Самаре