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Закрытие Всероссийской Студвесны в Самаре - фейерверк талантов: ФОТО

24 мая 2022 12:36
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Закрытие Всероссийской Студвесны в Самаре - фейерверк талантов: ФОТО

В понедельник, 23 мая, в Самаре в Ледовом Дворце на Молодогвардейской прошла церемония закрытия XXX Фестиваля "Российская студенческая весна". Гостей ждала красочная концертная программа, также на сцене подвели итоги многодневных творческих состязаний. В номинации «Театр и оригинальный жанр» награды вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Хедлайнером концерта стала группа The Hatters.

В конце программы состоялась церемония передачи переходящего кубка Студвесны - в будущем году мероприятие состоится в Перми.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил участников и зрителей Студвесны. За 6 дней площадки фестиваля их посетило более 120 тысяч жителей региона, а в фестивальные городки пришло порядка 650 тысяч человек.

А НИА Самара приглашает посмотреть, как проходило закрытие Студвесны.

Фото: Дильдина Светлана

 

 

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