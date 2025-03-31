Юбилейный концерт хора «Многолетие» пройдет в Сызрани

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2 апреля 2025 года в 18.00 в Драматическом театре им. А.Н. Толстого состоится юбилейный концерт «30 лет: от сердца к сердцу» муниципального академического хора «Многолетие» под руководством Елены Шараповой.

Хор «Многолетие» - это один из известнейших хоровых коллективов Самарской области, с богатой историей и многогранной палитрой музыкальных исполнительских красок. Глубокое проникновение в содержание и стиль, стройность, одухотворенность и уравновешенность звучания позволяет артистам хора исполнять музыку самых разных жанров и направлений, оказывая сильное эмоциональное воздействие на слушателей.

В программе концерта хоровые произведения как классической, так и современной музыки, а также популярные народные песни и любимые мелодии. Каждый номер будет насыщен эмоциями и отражать многогранный талант участников.

Фото: минкульт СО