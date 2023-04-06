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В Самарской филармонии выступит Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова

6 апреля 2023 14:53
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Выступления Капеллы поражают слушателей всего мира – тонкой звукописью, многотембровой красочностью, чарующей силой звучания в сочетании с виртуозным мастерством.

8 апреля в Самарской филармонии в рамках Фестиваля к 150-летию С.В. Рахманинова — всемирно известная Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова. Хоровая капелла России имени А.А.Юрлова выступит вместе с Академическим симфоническим оркестром Самарской государственной филармонии — под управлением художественного руководителя и главного дирижера оркестра Дениса Власенко.

Концерт проводится в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

Выступления Капеллы поражают слушателей всего мира – тонкой звукописью, многотембровой красочностью, чарующей силой звучания в сочетании с виртуозным мастерством.

История Капеллы восходит к любительскому хору регента Ивана Юхова, созданному на рубеже XIX–XX веков. После революции 1917 года – национализированный коллектив ведет активную концертную деятельность, в том числе, принимает участие в озвучивании знаменитых кинолент «Веселые ребята», «Цирк», «Мы из Кронштадта», «Волга-Волга».

С 2004 года Капеллу возглавляет Геннадий Дмитряк – народный артист России, заслуженный деятель искусств России, профессор, один из ведущих российских хоровых и оперно-симфонических дирижеров. Под его началом Капелла вновь вышла на авансцену концертной жизни страны, стала реализовывать крупные творческие проекты. Среди них – музыкальные фестивали «Кремли и храмы России», «Любовь святая», возрождающие традиции просветительских вокально-хоровых концертов. Вклад Геннадия Дмитряка в развитие отечественной культуры отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, высокой наградой Русской Православной Церкви – орденом святого благоверного князя Даниила Московского, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:   пресс-служба минкульта СО

Теги: Мероприятия Самара

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