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«ВолгаФест 2022» в Самаре стартует уже сегодня!

23 августа 2022 11:46
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«ВолгаФест 2022» в Самаре стартует уже сегодня!

Он пройдет на первой очереди набережной по 28 августа. Тема года — «Детство». Целых 6 дней на фестивале будут происходить настоящие чудеса. ВолгаФест 2022 не для детей, а про детей — посвящение радости, беззаботной жизни и, конечно же, волшебству.

Программа на 23 августа:
14.30 - урок финансовой грамотности для детей 7-10 лет, педагог: Дарья Душулина, Фестивальный клуб

16.00 - Театр для малышей «Курочка ряба», Фестивальный клуб

16.00 - Жигулевские сказки от Театра очень юного зрителя, Дом Волгаря

16.00 - Диджей сет от DJ Сергей Обломов, Амфитеатр

16.30 - Хореографический мастер класс «Сайт-специфик перформанс, что это?», ведущая: Даша Плохова, Лес

17.00 - «Прилив Мягкости» - Работа творческой лаборатории «Мягкий цех» – создание арт-объекта вместе с художницей Зухрой Салаховой, Музейная сцена, площадка Третьяковки в Самаре

17.00 - Мастер-класс «Витраж», Дом Волгаря

17.00 - Концерт группы «Дрель», Амфитеатр

17.30 - Эко-урок «Отходы и доходы» от учебного центра Сбера, Фестивальный клуб

18.00 -Лекция «Спортивный стиль в культуре» от Сергея Жигарёва, Музейная сцена

18.00 - Танцевальный site-specific перформанс «Тридевятое царство», Амфитеатр

19.00 - «Сказка на ночь» от Международной площадки, Музейная сцена

19.00 - Лекция «Монтессори: польза и вред» педагога Елены Заречневой, Фестивальный клуб

19.30 - Главное событие на закате. Сказка о потерянном голосе. Спектакль, созданный командой самарских авторов на основе сказок, придуманных детьми, Амфитеатр

20.00 - Мастер-класс по актёрскому мастерству и сценической речи для жизни и общения., Музейная сцена

21.00 - Концерт Free Flow Flava, Амфитеатр

22.00 - Открытие Дома Устинова, Дом Устинова

Ежедневно работают площадки Волгозавр, Музейное царство, Великан Алангасар и звери-станники, Детская археология, Маркет еды и сувениров и другие.
Подробная программа на сайте: http://volgafest.com/program22

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Теги: В центре внимания Мероприятия

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