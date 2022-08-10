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«ВолгаФест 2022» пройдет в Самаре на первой очереди набережной с 23 по 28 августа

10 августа 2022 12:00
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«ВолгаФест 2022» пройдет в Самаре на первой очереди набережной с 23 по 28 августа

Тема года — «Детство». Целых 6 дней на фестивале будут происходить настоящие чудеса. Взрослые смогут снова почувствовать себя детьми, а дети - пережить яркие моменты, и, возможно, немного повзрослеть. ВолгаФест 2022 не для детей, а про детей — посвящение радости, беззаботной жизни и, конечно же, волшебству.

Организатор фестиваля — Правительство Самарской области, генеральный партнер — СБЕР. ВолгаФест пройдет в рамках проведения года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

На пляже первой очереди набережной будет возведен фестивальный городок с собственной инфраструктурой и амфитеатром. Гости фестиваля смогут:

- Увидеть потрясающие волжские закаты, а также специально созданный к фестивалю спектакль «Сказка о потерянном голосе».

- Услышать много музыки: хип-хоп вкупе с фольклором Восточной Азии, психоделический фанк, ретро-поп, пост-R’n’B и новый романс.

- Стать свидетелем хореографического таинства на песке — танцевальные перформансы и сайт-специфик постановки.

- Отведать волжской кухни, приобрести сувениры от локальных брендов и дизайнеров. Полюбившиеся маркеты еды и креативных предпринимателей также будут работать на территории старой набережной.

- Музицировать в волшебном лесу в рамках музыкальной программы «Дом Устинова». Каждый желающий сможет погрузиться в пространство импровизации в ностальгическом домике на дереве – вместе с Дмитрием Устиновым, композитором, ди-джеем, идеологом музпрограммы фестиваля Пикник «Афиши». А по вечерам гостей фестиваля будет ждать концерт со световой инсталляцией.

- Просвещаться в Фестивальном клубе. На площадке для лекций и творческого нетворкинга детство откроется с нескольких сторон – научной, практической, педагогической, психологической и философской.

- Исследовать арт-объекты. На пляже появится интерактивный Лес-лабиринт от
московского архитектурного бюро Дружба – игровое пространство для всей семьи, а полюбившиеся гостям ВолгаФеста художники из Ижевска (Творческая Дача) возведут гигантскую скульптуру Алангасара – героя уральского эпоса, окруженного фонтанами и волшебными зверями. Еще посетителей ждет Дремучий лес с кроватями и зеркальными ловушками от самарского бюро «pogodinrogov».

- Оказаться в музейном царстве. Третьяковка в Самаре, музей Алабина, Музей Модерна, Литературный музей – культурные институции представят свои площадки как городок на песке, подчиненный сказочной логике. Здесь дети и взрослые смогут увидеть жилище древнего волжанина, очутиться в подводном мире, познакомиться с Бабой Ягой и даже оказаться в желудке у чудища.

- Откопать 10-метрового Волгозавра! Отличная возможность для тех, кто любит археологию и мифы – прямо на пляже можно принять участие в раскопках, и откопать волжское чудище! В помощь желающим – волонтеры, кисточки, совки и другие атрибуты раскопок.

Генеральный партнер фестиваля: СБЕР

Партнеры фестиваля: Пегас-Агро, AKRON HOLDING.

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Теги: В центре внимания Мероприятия

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