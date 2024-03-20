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Фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
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Фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта

20 марта 2024 10:24
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Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта

Очередной фестиваль «Друг Человека» состоится в субботу и воскресенье, 23 и 24 марта, в Самаре в ВЦ «Экспо-Волга» (ул. Мичурина, 23а). Двери для посетителей будут открыты с 11 до 18 часов. Вход свободный.

Неизменные организаторы самой масштабной выставки животных из приютов – ветеринарный центр «ФлагманВет» и сеть магазинов товаров для животных «ЗооПарк». Мероприятие проводится дважды в год и станет одиннадцатым.

Основная часть фестиваля – выставка-отдача животных из приютов. Своих подопечных привезут «ФлагманВет», «Надежда», «Участие», «Кот-Бегемот», «Зооспасение» и другие, а также частные волонтеры. Весь первый этаж города питомцев будет предоставлен собакам, а кошки расположатся в отдельной уютной локации на втором этаже. Больше сотни хвостиков приедут на «Друг Человека», чтобы использовать свой шанс стать домашними.

«Друг Человека» - намного больше, чем просто выставка. Гостей фестиваля ждет обширная развлекательная и познавательная программа.

«ФлагманВет» представит новые фотопроекты с животными: фестиваль украсят картины с изображением очаровательных носиков и модно наряженных собак. А уже известная самарцам выставка «Невидимая сторона», посвященная собакам, выжившим после тяжелейших травм, расположится рядом со стендом «Ветеринария катастроф». Это экспертное направление работы «ФлагманВет», наработавшего огромный опыт спасения животных с разнообразными заболеваниями и травмами: от переломов до оторванных конечностей, от переохлаждения до отравления, от ушибов до скальпирования, от травм после ДТП до пулевых ранений и многое другое.

Особенных пациентов, вылеченных и радующихся жизни, несмотря на инвалидность, можно будет увидеть на выставке. Директор «ФлагманВет» Инна Тарасенко выступит с лекцией о пути спасения таких собак.

О зрелищной программе позаботились участники просветительского проекта «Вот он – Пес!» Совместно с кинологическими организациями, они проведут соревнования по аджилити и фристайлу, ралли обидиенс и питч & гоу, ноузворку. Состоится конкурс костюмов для собак, а на десерт - новый этап конкурса беспородных собак «Метис Вселенная».

На выставке можно познакомиться с товарами и услугами для животных. Желающие смогут посетить дог-своп – обмен собачьими вещами. Также будет представлен маркет товаров для животных и благотворительная ярмарка местных производителей и хэнд-мейда.

Традиционно будет работать лекторий. Эксперты из разных отраслей зоосферы поделятся своим опытом. Особые гости фестиваля – сотрудники Самарской таможни. Они покажут, как служебные собаки находят контрабанду!

Развлекательная программа будет представлена живой музыкой, спектаклями, конкурсами. Активные участники и те, кто заберет питомцев домой, получат подарки. Для детей будет работать увлекательное пространство для игр и мастер-классов. Для восполнения сил гостей – кафе.

Главные задачи фестиваля – донесение до людей информации о проблеме бездомных животных, о возможностях помощи им, призыв забирать животных из приютов в дома. «Друг Человека» играет большую роль в просвещении граждан, формировании у них ответственного отношения к животным, формировании культуры обращения с питомцами, вносит вклад в создание комфортной городской среды за счет пристроя животных с улицы. 

Приглашаем принять участие в мероприятии!

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Теги: В центре внимания Мероприятия

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