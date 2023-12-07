В самарском ДК «Победа» пройдет мероприятие, посвященное Дружбе народов

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В пятницу, 8 декабря, в ДК «Победа» (проспект Кирова, 72А) пройдет концерт, посвященный Дружбе народов «Историческое единство народов города Самары». Организатором социально значимого мероприятия выступает РОО «Украинский национально-культурный центр «Проминь» («Луч») при активной поддержке Администрации городского округа Самара. Начало концерта – в 18.00.



Cреди приглашенных – представители национально-культурных центров нашего города, вынужденные переселенцы из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.



Программа мероприятия будет состоять из двух блоков: концерта и спектакля «Дружная Ярмарка». Зрители познакомятся с историей людей, которые принимали участие в развитии и становлении города Самары – все они разных национальностей. Также в рамках концерта выступят 7 национальных творческих коллективов.



Вход на мероприятие свободный.

Фото: администрация Самары