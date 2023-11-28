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Главной целью проведения мероприятия является знакомство зрителей и участников с различными народными культурами, а также демонстрация молодыми артистами своего исполнительского мастерства.
В самарском ДК "Заря" состоится фестиваль национальных культур «Когда мои друзья со мной»
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В самарском ДК "Заря" состоится фестиваль национальных культур «Когда мои друзья со мной»
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В самарском ДК "Заря" состоится фестиваль национальных культур «Когда мои друзья со мной»

28 ноября 2023 15:44
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Главной целью проведения мероприятия является знакомство зрителей и участников с различными народными культурами, а также демонстрация молодыми артистами своего исполнительского мастерства.

30 ноября 2023 года в 14:00 в концертном зале Дома культуры «Заря» (пр. 9 Мая, 16) состоится одна из самых значимых творческих акций национальных культурных центров города Самары - традиционный фестиваль юных исполнителей «Когда мои друзья со мной».

Главной целью проведения мероприятия является знакомство зрителей и участников с различными народными культурами, а также демонстрация молодыми артистами своего исполнительского мастерства.

В фестивале примут участие представители национально-культурных общественных объединений, проживающих на территории городского округа Самара. Программа фестиваля разнообразна и обширна: песни, танцы, а также инструментальные произведения.

Возрастные ограничения  0+

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Мероприятия Самара

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