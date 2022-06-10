Я нашел ошибку
Главные новости:
Здоровые, резвые, красивые жеребята родились в мае.
В Сафари парке Самарского зоопарка у лошадей Пржевальского появились жеребята
Три лидера федерального рейтинга в качестве поощрения стали сотрудниками Самарского регионального исполкома на неделю.
«Вперед и вверх»: лидеры кадрового проекта «Единой России» прошли стажировку в региональном отделении партии
С 08:00 до 16:00 15 июня.
Во время Чемпионата и первенства СО по велоспорту в Самаре будет ограничено движение транспорта
В Самаре за сутки заболели 25 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре проверяют задержку самолета в Санкт-Петербург
В Самаре проверяют задержку самолета в Санкт-Петербург
С 8 июня увеличены штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах! 
С 8 июня увеличены штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах! 
16% самарцев не отвечают на звонки с неизвестных номеров
16% самарцев не отвечают на звонки с неизвестных номеров
Мобильное приложение «Макдоналдса» в России сменило название
Мобильное приложение «Макдоналдса» в России сменило название
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.39
-1.84
EUR 62.09
-1.85
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре уже 11-12 июня состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ»
На стадионе «Металлург»« пройдет детский футбольный турнир памяти Дениса Ковбы
Представители самарского и питерского общественных советов при облМВД обсудили проведение в Самаре детского фестиваля по футболу
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре уже 11-12 июня состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ»

10 июня 2022 12:58
142
В Самаре уже 11-12 июня состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ»

В Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» 11-12 июня состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ». На сцене на арене выступят известные артисты, а также победители конкурсной программы, проведенной заблаговременно. Рассказываем, как пройдет «САМ.ФЕСТ»-2022 в Самаре, какие будут площадки, кто выступает и как получить билеты.

Особенностью фестиваля является конкурсная программа, победители которой смогут выступить на одной сцене с действующими артистами. Ранее состоялся конкурс и были названы победители, которые выступят на «САМ.ФЕСТе».

У победителей будут кураторы, а по итогам фестиваля они смогут побороться за главный приз – запуск и выпуск собственного альбома.

Фестиваль пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена», который использовался на чемпионате мира по футболу 2018 года, а сейчас является домашней ареной для самарских «Крыльев Советов», выступающий в российской премьер-лиге.

Ведущими фестиваля будут Тутта Ларсен и Евгений Казаченко.

11 июня выступят:

  • - The Hatters
  • - Slava Marlow
  • - IOWA
  • - Сергей Бобунец.

Программа стартует в 14:00.

12 июня:

  • - Вячеслав Бутусов
  • - Олег Митяев
  • - Artemiev
  • - VLNY.

Программа стартует в 13:00.

Какие будут площадки

На фестивале будут работать развлекательные площадки для детей, также предусмотрена спортивная программа.

Спортивная программа:

Баскетбол 3x3

Турнир проводится на профессиональном паркете среди команд юношей и девушек 2009 года рождения и младше, а также среди команд юношей и девушек 2007-2008 годов рождения. В команде могут играть по 4 человека. Соревнования пройдут в оба дня.

Будут работать площадки:

  • - бадминтон;
  • - фехтование на тямбарах, пластиковых мячах со специальным смягчением;
  • - мини-гольф;
  • - лазерный тир;
  • - площадка ГТО;
  • - площадка авиамодельного спорта;
  • - выставка мототехники тольяттинского спортклуба «Мега-Лада»

Детская зона

На детских площадках ребята и их родители смогут поиграть, заняться творчеством, а также узнать много нового.

«Экологический калейдоскоп». На площадке будут представлены два направления:

- флористические композиции, участники будут создавать композиции и бутоньерки из живых цветов, сухоцветов и природного материала;

- выездная микробиологическая лаборатория. Участники увидят микроорганизмы, которые существуют повсюду, а также рассмотрят строение растений и животных.

Также будут работать площадки декоративно-прикладного творчества, там будут делать оригами, лепить из глины. На спортивных площадках дети смогут играть в настольные игры и участвовать в эстафетах.

Автопоезд «Мобильный кванториум» будет работать около стадиона 11 и 12 июня с 12:00 до 20:00. Это высокотехнологичный мобильный образовательный комплекс, который будет работать по нескольким направлениям:

- «Геоквантум», где ребята смогут поработать с космическими снимками, аэрофотосъемкой, данными GPS/ГЛОНАСС;

- «Аэроквантум», где можно увидеть все этапы жизненного цикла выпуска летательного аппарата;

- «Промробоквантум», где ребята научаться проектировать и конструировать узлы и механизмы роботов;

- «Промдизайнквантум», где ребята поработают на стыке инженерии и искусства, объединяя технологичность и эстетичность;

- «IT-квантум», где ребята приобретут фундаментальные знания в сфере информационных технологий;

- «VR/AR-квантум», где ребята освоят объемную визуализацию, работу с виртуальной, дополненной и смешанной реальностью.

Дети до 7 лет могут пройти с родителями без билета при наличии документа, подтверждающего возраст, сообщает Самара-КП.

6+

 

Теги: В центре внимания Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
03 июня 2022, 12:23
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
В мероприятии примет участие более 30 средств массовой информации города и области. Общество
973
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
03 июня 2022, 12:00
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
Все желающие приглашаются поучаствовать в уборке территории Ботанического Сада.  Экология
970
Сегодня в Струковском саду Самары проходит фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
01 июня 2022, 12:32
Сегодня в Струковском саду Самары проходит фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
Работают более 20 площадок, которые представляют развлекательные и обучающие активности для юных горожан и их родителей - интересно будет и детям, и взрослым! Общество
841
В центре внимания
По Самаре 11 и 12 июня будут курсировать шаттлы
10 июня 2022  13:34
По Самаре 11 и 12 июня будут курсировать шаттлы
104
В Самаре уже 11-12 июня состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ»
10 июня 2022  12:58
В Самаре уже 11-12 июня состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ»
139
В Самаре состоялась региональная сессия в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» - 2022
10 июня 2022  09:37
В Самаре состоялась региональная сессия в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» - 2022
183
100 региональных брендов представили свою продукцию.
9 июня 2022  18:53
Первый маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в России» в Самаре собрал более 100 региональных брендов одежды
790
В Самарской области более 13000 человек сдали ЕГЭ по математике
9 июня 2022  12:21
В Самарской области более 13000 человек сдали ЕГЭ по математике
423
Весь список