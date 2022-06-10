В Самаре уже 11-12 июня состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ»

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В Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» 11-12 июня состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ». На сцене на арене выступят известные артисты, а также победители конкурсной программы, проведенной заблаговременно. Рассказываем, как пройдет «САМ.ФЕСТ»-2022 в Самаре, какие будут площадки, кто выступает и как получить билеты.

Особенностью фестиваля является конкурсная программа, победители которой смогут выступить на одной сцене с действующими артистами. Ранее состоялся конкурс и были названы победители, которые выступят на «САМ.ФЕСТе».

У победителей будут кураторы, а по итогам фестиваля они смогут побороться за главный приз – запуск и выпуск собственного альбома.

Фестиваль пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена», который использовался на чемпионате мира по футболу 2018 года, а сейчас является домашней ареной для самарских «Крыльев Советов», выступающий в российской премьер-лиге.

Ведущими фестиваля будут Тутта Ларсен и Евгений Казаченко.

11 июня выступят:

- The Hatters

- Slava Marlow

- IOWA

- Сергей Бобунец.

Программа стартует в 14:00.

12 июня:

- Вячеслав Бутусов

- Олег Митяев

- Artemiev

- VLNY.

Программа стартует в 13:00.

Какие будут площадки

На фестивале будут работать развлекательные площадки для детей, также предусмотрена спортивная программа.

Спортивная программа:

Баскетбол 3x3

Турнир проводится на профессиональном паркете среди команд юношей и девушек 2009 года рождения и младше, а также среди команд юношей и девушек 2007-2008 годов рождения. В команде могут играть по 4 человека. Соревнования пройдут в оба дня.

Будут работать площадки:

- бадминтон;

- фехтование на тямбарах, пластиковых мячах со специальным смягчением;

- мини-гольф;

- лазерный тир;

- площадка ГТО;

- площадка авиамодельного спорта;

- выставка мототехники тольяттинского спортклуба «Мега-Лада»

Детская зона

На детских площадках ребята и их родители смогут поиграть, заняться творчеством, а также узнать много нового.

«Экологический калейдоскоп». На площадке будут представлены два направления:

- флористические композиции, участники будут создавать композиции и бутоньерки из живых цветов, сухоцветов и природного материала;

- выездная микробиологическая лаборатория. Участники увидят микроорганизмы, которые существуют повсюду, а также рассмотрят строение растений и животных.

Также будут работать площадки декоративно-прикладного творчества, там будут делать оригами, лепить из глины. На спортивных площадках дети смогут играть в настольные игры и участвовать в эстафетах.

Автопоезд «Мобильный кванториум» будет работать около стадиона 11 и 12 июня с 12:00 до 20:00. Это высокотехнологичный мобильный образовательный комплекс, который будет работать по нескольким направлениям:

- «Геоквантум», где ребята смогут поработать с космическими снимками, аэрофотосъемкой, данными GPS/ГЛОНАСС;

- «Аэроквантум», где можно увидеть все этапы жизненного цикла выпуска летательного аппарата;

- «Промробоквантум», где ребята научаться проектировать и конструировать узлы и механизмы роботов;

- «Промдизайнквантум», где ребята поработают на стыке инженерии и искусства, объединяя технологичность и эстетичность;

- «IT-квантум», где ребята приобретут фундаментальные знания в сфере информационных технологий;

- «VR/AR-квантум», где ребята освоят объемную визуализацию, работу с виртуальной, дополненной и смешанной реальностью.

Дети до 7 лет могут пройти с родителями без билета при наличии документа, подтверждающего возраст, сообщает Самара-КП.

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