В Самаре уже 11-12 июня состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ»

В Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» 11-12 июня состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ». На сцене на арене выступят известные артисты, а также победители конкурсной программы, проведенной заблаговременно. Рассказываем, как пройдет «САМ.ФЕСТ»-2022 в Самаре, какие будут площадки, кто выступает и как получить билеты.
Особенностью фестиваля является конкурсная программа, победители которой смогут выступить на одной сцене с действующими артистами. Ранее состоялся конкурс и были названы победители, которые выступят на «САМ.ФЕСТе».
У победителей будут кураторы, а по итогам фестиваля они смогут побороться за главный приз – запуск и выпуск собственного альбома.
Фестиваль пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена», который использовался на чемпионате мира по футболу 2018 года, а сейчас является домашней ареной для самарских «Крыльев Советов», выступающий в российской премьер-лиге.
Ведущими фестиваля будут Тутта Ларсен и Евгений Казаченко.
11 июня выступят:
Программа стартует в 14:00.
12 июня:
Программа стартует в 13:00.
Какие будут площадки
На фестивале будут работать развлекательные площадки для детей, также предусмотрена спортивная программа.
Спортивная программа:
Баскетбол 3x3
Турнир проводится на профессиональном паркете среди команд юношей и девушек 2009 года рождения и младше, а также среди команд юношей и девушек 2007-2008 годов рождения. В команде могут играть по 4 человека. Соревнования пройдут в оба дня.
Будут работать площадки:
Детская зона
На детских площадках ребята и их родители смогут поиграть, заняться творчеством, а также узнать много нового.
«Экологический калейдоскоп». На площадке будут представлены два направления:
- флористические композиции, участники будут создавать композиции и бутоньерки из живых цветов, сухоцветов и природного материала;
- выездная микробиологическая лаборатория. Участники увидят микроорганизмы, которые существуют повсюду, а также рассмотрят строение растений и животных.
Также будут работать площадки декоративно-прикладного творчества, там будут делать оригами, лепить из глины. На спортивных площадках дети смогут играть в настольные игры и участвовать в эстафетах.
Автопоезд «Мобильный кванториум» будет работать около стадиона 11 и 12 июня с 12:00 до 20:00. Это высокотехнологичный мобильный образовательный комплекс, который будет работать по нескольким направлениям:
- «Геоквантум», где ребята смогут поработать с космическими снимками, аэрофотосъемкой, данными GPS/ГЛОНАСС;
- «Аэроквантум», где можно увидеть все этапы жизненного цикла выпуска летательного аппарата;
- «Промробоквантум», где ребята научаться проектировать и конструировать узлы и механизмы роботов;
- «Промдизайнквантум», где ребята поработают на стыке инженерии и искусства, объединяя технологичность и эстетичность;
- «IT-квантум», где ребята приобретут фундаментальные знания в сфере информационных технологий;
- «VR/AR-квантум», где ребята освоят объемную визуализацию, работу с виртуальной, дополненной и смешанной реальностью.
Дети до 7 лет могут пройти с родителями без билета при наличии документа, подтверждающего возраст, сообщает Самара-КП.
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