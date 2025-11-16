В Самаре  состоятся «Большие гастроли» Государственного академического Малого театра России

164

С 18 по 19 ноября состоятся «Большие гастроли» Государственного академического Малого театра России (ГАМТ России) в Самаре, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. В рамках направления «Ведущие театры» программы «Большие гастроли» на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича пройдут показы спектакля «Смута. 1609-1611 гг.».



По словам Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, «главная цель Всероссийского гастрольно-концертного плана – познакомить как можно больше жителей страны с творчеством наших национальных коллективов и театров. Ежегодно к проекту присоединяются новые участники, и мы безумно рады, что наша творческая семья постоянно растет. Так наши уникальные культурные традиции, музыкальные и театральные школы не только сохраняются, но и обретают новых поклонников по всей России».



«Спектакль «Смута. 1609-1611 гг.», который мы покажем самарскому зрителю в рамках “Больших гастролей’, посвящен драматическим событиям Смутного времени и подлинному героизму русского народа. Особенно ценно сыграть эту постановку в городе на берегу Волги, который сам является частью великой истории России», – директор Государственного академического Малого театра России Тамара Михайлова.



Это первая поездка коллектива Малого театра в Самару в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана. Ее цель – познакомить любителей театрального искусства с масштабной постановкой, посвященной страницам отечественной истории.

Фото: минкульт СО