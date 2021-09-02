В Самаре сняли короткометражную комедию о дружбе, современных ценностях и Волге

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В Самаре прошли съемки короткометражного фильма «Как обычно» самарского режиссёра Антона Долганова по сценарию Марии Якутиной. Комедия рассказывает о редкой и, казалось бы, долгожданной встрече двух друзей детства и юности, которых жизнь развела по разным городам на несколько лет. Но в процессе общения становится ясно, что расстояние между людьми может исчисляться не только километрами……но и взглядами на день сегодняшний и события давно минувших лет. Удастся ли им поговорить по душам? Примирит ли их Волга? Ответы на эти вопросы зрители получат на премьерном кинопоказе уже в начале следующего года.

Съемки прошли в последние дни лета. на диком пляже, чтобы максимально передать ту самую атмосферу самарской «ЗаВолги»- уникального местного топонима.

Любителям настоящего волжского отдыха будет над чем посмеяться и многие узнают себя в героях фильма: типичные бытовые ситуации на отдыхе и даже социальный конфликт – все в сценарии пронизано доброй сатирой. С экрана историю расскажет актерский состав из приглашенных артистов разных самарских театров.

В команду проекта вошли местные профессионалы разных направлений, и патриоты своей малой родины, реализующие проект собственными силами и при финансовой поддержке всех тех, кто неравнодушен к кино.

По словам режиссера фильма, руководителя видеостудии Modjo Films Антона Долганова идея снять фильм родилась давно, но пазл сложился только в этом году, при прочтении цепляющего сценария:

«Я люблю Самару и хочу продвигать волжское кино, как бы громко и амбициозно это не звучало. Нам есть что рассказать, уверен, что у каждого есть воспоминания, связанные с Волгой и многие в этой истории узнают себя. В центре сюжета два давних друга, но которые пошли разными дорогами жизни. Одна из моралей фильма в том, что любой день и на первый взгляд обычная поездка на природу могут стать одними из самых ярких воспоминаний жизни. И да, даже самые непростые вещи легче усваиваются через призму юмора, поэтому наш фильм именно короткометражная комедия. Сейчас мы ведем сбор средств через форму на сайте и свои соцсети на монтаж и постпродакшн».

Каждый может поддержать кинопроект и поучаствовать в его создании, а в качестве благодарности увидеть свое имя в титрах на премьере фильма. Заявки на участие в российских и международных кинофестивалях создатели планируют подать до конца 2021 года.

https://modjofilms.com/ zamokfilm - сайт фильма