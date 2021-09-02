В Самаре сняли короткометражную комедию о дружбе, современных ценностях и Волге

Я нашел ошибку
Главные новости:
Новый детсад в Волжском районе откроют на две недели раньше.
Дмитрий Азаров о детском саде в Стройкерамике: «Безопасность, комфорт, уют и замечательные воспитатели»
Песков напомнил, что Путин сам назвал онлайн-урок диалогом.
Песков не считает наглостью слова ребенка, поправившего Путина на онлайн-уроке
Сейчас строятся второй корпус школы на 850 мест и дошкольное отделение на 75. Они откроются в следующем году.
1 сентября свои двери открыла новая школа на 5 просеке 
За сутки 22 человека в Самарской области умерли от коронавируса
За сутки 22 человека в Самарской области умерли от коронавируса
Самарцам напоминают: маломобильные и пожилые люди могут пройти вакцинацию от COVID-19 на дом
Самарцам напоминают: маломобильные и пожилые люди могут пройти вакцинацию от COVID-19 на дому
Самарец шел на красный свет и попал под машину
Самарец шел на красный свет и попал под машину
Тольяттинец нашел ключи и решил уехать на чужом автомобиле
Тольяттинец нашел ключи и решил уехать на чужом автомобиле
У черного копателя в Самаре отобрали орудие преступления
У черного копателя в Самаре отобрали орудие преступления
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.19
-0.09
EUR 86.39
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарской набережной состоится кинопоказ «Тишина»
В открытом бесплатном кинотеатре на набережной у «Ладьи» начнётся кинопоказ «Тишина»
В Самаре состоится концертное шоу победителей Российской студенческой весны
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре сняли короткометражную комедию о дружбе, современных ценностях и Волге

2 сентября 2021 12:16
185
В Самаре сняли короткометражную комедию о дружбе, современных ценностях и Волге

В Самаре прошли съемки короткометражного фильма «Как обычно» самарского режиссёра Антона Долганова по сценарию Марии Якутиной. Комедия рассказывает о редкой и, казалось бы, долгожданной встрече двух друзей детства и юности, которых жизнь развела по разным городам на несколько лет. Но в процессе общения становится ясно, что расстояние между людьми может исчисляться не только километрами……но и взглядами на день сегодняшний и события давно минувших лет.  Удастся ли им поговорить по душам? Примирит ли их Волга? Ответы на эти вопросы зрители получат на премьерном кинопоказе уже в начале следующего года. 

Съемки прошли в последние дни лета. на диком пляже, чтобы максимально передать ту самую атмосферу самарской «ЗаВолги»- уникального местного топонима. 

Любителям настоящего волжского отдыха будет над чем посмеяться и многие узнают себя в героях фильма: типичные бытовые ситуации на отдыхе и даже социальный конфликт – все в сценарии пронизано доброй сатирой.  С экрана историю расскажет актерский состав из приглашенных артистов разных самарских театров. 

В команду проекта вошли местные профессионалы разных направлений, и патриоты своей малой родины, реализующие проект собственными силами и при финансовой поддержке всех тех, кто неравнодушен к кино. 

По словам режиссера фильма, руководителя видеостудии Modjo Films Антона Долганова идея снять фильм родилась давно, но пазл сложился только в этом году, при прочтении цепляющего сценария:  

«Я люблю Самару и хочу продвигать волжское кино, как бы громко и амбициозно это не звучало. Нам есть что рассказать, уверен, что у каждого есть воспоминания, связанные с Волгой и многие в этой истории узнают себя. В центре сюжета два давних друга, но которые пошли разными дорогами жизни. Одна из моралей фильма в том, что любой день и на первый взгляд обычная поездка на природу могут стать одними из самых ярких воспоминаний жизни. И да, даже самые непростые вещи легче усваиваются через призму юмора, поэтому наш фильм именно короткометражная комедия. Сейчас мы ведем сбор средств через форму на сайте и свои соцсети на монтаж и постпродакшн». 

Каждый может поддержать кинопроект и поучаствовать в его создании, а в качестве благодарности увидеть свое имя в титрах на премьере фильма. Заявки на участие в российских и международных кинофестивалях создатели планируют подать до конца 2021 года. 

https://modjofilms.com/zamokfilm  - сайт фильма

Теги: Modjo Films Волга кино

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Итогом проведения данных работ стало спасение от разрушения ценных объектов археологического наследия.
27 августа 2021, 17:12
При строительстве моста через Волгу у села Климовка нашли два древних поселения
Итогом проведения данных работ стало спасение от разрушения ценных объектов археологического наследия. Общество
1092
На Волге спасатели обнаружили тело четвертого мужчины, пропавшего после столкновения катера с баржей
18 августа 2021, 20:34
На Волге спасатели обнаружили тело четвертого мужчины, пропавшего после столкновения катера с баржей
На Волге спасатели обнаружили тело четвертого мужчины, пропавшего после столкновения катера с баржей Происшествия
2639
Следователи продолжают разбираться в деталях происшествия.
17 августа 2021, 18:10
В Волге нашли катер и тела трех человек, затонувшие после столкновения с баржей
Следователи продолжают разбираться в деталях происшествия. Происшествия
1883
В центре внимания
За сутки 22 человека в Самарской области умерли от коронавируса
2 сентября 2021  13:57
За сутки 22 человека в Самарской области умерли от коронавируса
98
Самарцам напоминают: маломобильные и пожилые люди могут пройти вакцинацию от COVID-19 на дом
2 сентября 2021  13:45
Самарцам напоминают: маломобильные и пожилые люди могут пройти вакцинацию от COVID-19 на дому
108
УПЧ проведет прием для жителей Чапаевска и Кошкинского района Самарской области
2 сентября 2021  13:14
УПЧ проведет прием для жителей Чапаевска и Кошкинского района Самарской области
122
Сегодня состоится открытие трансмедийной студии ГТРК «Самара»
2 сентября 2021  11:54
Сегодня состоится открытие трансмедийной студии ГТРК «Самара»
152
С заботой о юных жителях региона: Дмитрий Азаров оценил возможности детской поликлиники в Мехзаводе
2 сентября 2021  11:47
С заботой о юных жителях региона: Дмитрий Азаров оценил возможности детской поликлиники в Мехзаводе
172
Весь список