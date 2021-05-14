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В Самаре работает информационный центр акции «Ночь музеев-2021»

14 мая 2021 09:50
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В Самаре работает информационный центр акции Ночь музеев-2021»

В субботу, 15 мая, в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2021». В этом году арт-площадки города подготовили для посетителей более 100 культурных событий. 

Благодаря разнообразной программе каждый посетитель «Ночи музеев» найдет свою экскурсию. Помогут сориентироваться в многообразии волонтеры. Они будут работать на площадках акции, в музейном автобусе и информационном центре.
 
Информационный центр акции в этом году появился впервые. Он находится на Ленинградской/Куйбышева. Время работы пункта 13 и 14 мая с 15.00 до 20.00 и 15 мая с 12:00 до 24:00. 

Напомним, что акция «Ночь музеев» стартует в 13.00. Подробная программа размещена по ссылке - https://samadm.ru/media/news/30589/ .
 
Для удобства горожан с 15.00 до 23.30 от остановки «Самарский филиал Третьяковской галереи» до «Хлебной площади» будет курсировать специальный автобус, который охватит основные площадки.

Теги: В центре внимания музей Ночь музеев

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