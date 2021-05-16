Ночь Музеев в Самаре: как это было

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В субботу, 15 мая, в Самаре Состоялась Ночь Музеев-2021. Музеи губернской столицы допоздна держали двери открытыми для гостей, многие подготовили программы и для детей, и для взрослых. От космоса до театра - в этот день найти для себя интересное мог любой.

Помимо этого разнообразные экскурсии для всех желающих подготовили уличные экскурсоводы, знакомящие участников с историей города.

Улица Куйбышева в этот день стала пешеходной, и на ней тоже развернулась работа разных площадок: гремели барабаны, звучала музыка и песни, танцевальные коллективы радовали горожан. Проводились мастер-классы и интерактивы. Для удобства гостей работал информационный центр, помогающий сориентироваться в изобилии мероприятий.

НИА Самара приглашает снова окунуться в праздничную и познавательную атмосферу.

Фото: Дильдина Светлана