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Ночь Музеев в Самаре: как это было

16 мая 2021 12:01
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Ночь Музеев в Самаре: как это было

В субботу, 15 мая, в Самаре Состоялась Ночь Музеев-2021. Музеи губернской столицы допоздна держали двери открытыми для гостей, многие подготовили программы и для детей, и для взрослых. От космоса до театра - в этот день найти для себя интересное мог любой.

Помимо этого разнообразные экскурсии для всех желающих подготовили уличные экскурсоводы, знакомящие участников с историей города.

Улица Куйбышева в этот день стала пешеходной, и на ней тоже развернулась работа разных площадок: гремели барабаны, звучала музыка и песни, танцевальные коллективы радовали горожан. Проводились мастер-классы и интерактивы. Для удобства гостей работал информационный центр, помогающий сориентироваться в изобилии мероприятий.

НИА Самара приглашает снова окунуться в праздничную и познавательную атмосферу.

Фото: Дильдина Светлана

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Теги: В центре внимания культура музей Ночь музеев Фоторепортажи

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