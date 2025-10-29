Я нашел ошибку
Главные новости:
Автопарк Новокуйбышевской центральной городской больницы пополнился 4 автомобилями Lada Granta.
В больнице Новокуйбышевска на новых автомобилях совершено более 8 тысяч выездов за 8 месяцев
4 ноября почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания.
Почтовые отделения региона изменят график работы в День народного единства
На данный момент с использованием данного оборудования проведено более 600 диагностических исследований.
В самарской поликлинике №13 специалисты проводят обследования на новом рентген - аппарате
В случае обильного таяния снега городские службы задействуют технику для откачки талых вод, в том числе три новые машины.
В Самаре проверили готовность спецтехники к своевременной уборке снега
Во всех соревнованиях подсчитывается командный зачет, в многоборье ГТО - командный и личный.
Жителей Самарской области от 60 и старше приглашают на фестиваль ГТО
На сцене Самарского театра драмы пройдут показы спектаклей «Черная бурка» по пьесе Георгия Хугаева и «Иванов» по пьесе Антона Чехова.
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
По данному факту проводится проверка.
В ИК-3 УФСИН СО предотвращена попытка передачи запрещённых предметов
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и утром 30 октября местами в Самарской области ожидается туман
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.82
0.84
EUR 92.94
0.92
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
В музее Эльдара Рязанова в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2025» пройдет экскурсия «Было время»
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о цвете и его влиянии за зрителя
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра

29 октября 2025 14:37
96
На сцене Самарского театра драмы пройдут показы спектаклей «Черная бурка» по пьесе Георгия Хугаева и «Иванов» по пьесе Антона Чехова.

С 10 по 11 ноября 2025 года состоятся «Большие гастроли» Юго-Осетинского государственного драматического театра имени Коста Хетагурова в Самаре, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.

В рамках зарубежного направления программы «Большие гастроли» на сцене Самарского академического театра драмы имени М. Горького пройдут показы спектаклей «Черная бурка» по пьесе Георгия Хугаева и «Иванов» по пьесе Антона Чехова.

«Развитие творческих связей является ключевой составляющей нашего взаимодействия с другими странами, а искусство театра наглядно демонстрирует, как много у нас общего: стремление к созиданию, сохранение традиций, бережное отношение к родной культуре. И зарубежное направление программы «Большие гастроли» – это наш культурный диалог в рамках международного сотрудничества», – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Художественный руководитель театра Казбек Джелиев: «Для Юго-Осетинского государственного драматического театра имени Коста Хетагурова большая честь вновь выйти на сцену Самарского театра после долгого перерыва. Особенно ценно для нас предстать перед самарскими зрителями, среди которых – многочисленная и сплоченная осетинская диаспора. Проект “Большие гастроли” позволяет не только сохранять уникальные культурные традиции Юго-Осетинского театра, но и находить новых ценителей по всей России».

«Черная бурка» («Сау нымæт»)
Спектакль-притча по пьесе Георгия Хугаева
10 ноября в 18.30

Режиссер постановки – Казбек Джелиев

Яркая постановка рассказывает о верности и предательстве, любви и долге. Этот спектакль – не просто представление, а притча и размышление, заставляющее задуматься.
Актеры перевоплотятся в образы зверей, в которых скрыты типажи людей, что добавляет спектаклю особую глубину и символизм.
Это яркое и запоминающееся театральное произведение, которое обязательно стоит увидеть.
Спектакль пройдет на осетинском языке с синхронным переводом.

Продолжительность спектакля – 1 час 50 минут без антракта
Возрастное ограничение 16+

«Иванов»
Драма по пьесе Антона Чехова
11 ноября в 18.30

Режиссер постановки – Казбек Джелиев

Спектакль повествует о помещике Николае Иванове, переживающем глубокий душевный кризис. Он разрывается между приступами тоски и скуки и тягостным чувством вины перед тяжело больной женой, которую разлюбил.
История Иванова становится проекцией целого поколения, живущего без веры и смысла. Инфантильный и неспособный на решительные поступки, герой пытается бежать от проблем, но повсюду его настигают последствия его малодушия.
Режиссерское прочтение тонко раскрывает внутреннюю драму человека, раздавленного собственными противоречиями. Спектакль ставит перед зрителем сложные философские вопросы о фатальности человеческой природы и возможности изменить свою судьбу. Разочарованный лицемерием общества, опустошённый и уставший, Иванов становится олицетворением одинокого человека, ищущего себя, но неспособного превозмочь свои слабости перед лицом внешних обстоятельств.

Продолжительность спектакля – 2 часа  15 минут с одним антрактом
Возрастное ограничение 16+

Юго-Осетинский государственный драматический театр имени Коста Хетагурова в Цхинвале, открытый в 1931 году, стал тем столпом, на котором почти целый век строилась вся осетинская профессиональная культура. В 1939 году театру было присвоено имя основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова.

За большой вклад в развитие театрального искусства республики и сохранение традиций репертуарного театра коллектив был удостоен Почетной грамоты Союза театральных деятелей России в 2022 году.
На сцене театра на протяжении всей его истории ставятся как шедевры мировой драматургии, переведенные на осетинский язык, так и произведения национальных осетинских авторов.

Театр богат уникальными традициями, которые, словно драгоценная реликвия, передаются из поколения в поколение, создавая прочную связь между прошлым и будущим. Эту живую связь обеспечивает блестящая плеяда артистов – выпускников ведущих театральных вузов России, сообщает пресс-служба Самарского академического театра драмы имени М. Горького. 

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского академического театра драмы имени М. Горького

Теги: Мероприятия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В сентябре 2025 года создан первый кадетский класс Следственного комитета России по Самарской области. 
17 октября 2025, 22:14
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
В сентябре 2025 года создан первый кадетский класс Следственного комитета России по Самарской области.  Общество
3484
Участниками стали  депутаты-единороссы гордумы, представители «Женского движения Единой России», «Волонтёров Победы» и  «Молодой Гвардии».
17 октября 2025, 16:35
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Участниками стали  депутаты-единороссы гордумы, представители «Женского движения Единой России», «Волонтёров Победы» и  «Молодой Гвардии». Политика
1385
Более 200 участников объединил форум общественных организаций ветеранов и инвалидов в Самаре.
16 октября 2025, 16:59
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Более 200 участников объединил форум общественных организаций ветеранов и инвалидов в Самаре. Общество
1324
В центре внимания
В Самарской области с этого года действует новая мера поддержки для будущих мам
29 октября 2025  12:40
В Самарской области с этого года действует новая мера поддержки для будущих мам
160
в правительстве Самарской области снова произошли кадровые перестановки
29 октября 2025  12:25
В правительстве Самарской области снова произошли кадровые перестановки
206
На совещании обсудили вопросы обеспечения безопасности критически важных объектов и эффективность принимаемых мер по их защите в условиях проведения специальной военной операции.
28 октября 2025  21:14
Вячеслав Федорищев принял участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
376
В ходе совещания с докладами выступили профильные руководители.
28 октября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба по подготовке региона к форуму «Россия – спортивная держава»
1122
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
28 октября 2025  13:25
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
375
Весь список