В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра

С 10 по 11 ноября 2025 года состоятся «Большие гастроли» Юго-Осетинского государственного драматического театра имени Коста Хетагурова в Самаре, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.

В рамках зарубежного направления программы «Большие гастроли» на сцене Самарского академического театра драмы имени М. Горького пройдут показы спектаклей «Черная бурка» по пьесе Георгия Хугаева и «Иванов» по пьесе Антона Чехова.

«Развитие творческих связей является ключевой составляющей нашего взаимодействия с другими странами, а искусство театра наглядно демонстрирует, как много у нас общего: стремление к созиданию, сохранение традиций, бережное отношение к родной культуре. И зарубежное направление программы «Большие гастроли» – это наш культурный диалог в рамках международного сотрудничества», – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Художественный руководитель театра Казбек Джелиев: «Для Юго-Осетинского государственного драматического театра имени Коста Хетагурова большая честь вновь выйти на сцену Самарского театра после долгого перерыва. Особенно ценно для нас предстать перед самарскими зрителями, среди которых – многочисленная и сплоченная осетинская диаспора. Проект “Большие гастроли” позволяет не только сохранять уникальные культурные традиции Юго-Осетинского театра, но и находить новых ценителей по всей России».

«Черная бурка» («Сау нымæт»)

Спектакль-притча по пьесе Георгия Хугаева

10 ноября в 18.30

Режиссер постановки – Казбек Джелиев

Яркая постановка рассказывает о верности и предательстве, любви и долге. Этот спектакль – не просто представление, а притча и размышление, заставляющее задуматься.

Актеры перевоплотятся в образы зверей, в которых скрыты типажи людей, что добавляет спектаклю особую глубину и символизм.

Это яркое и запоминающееся театральное произведение, которое обязательно стоит увидеть.

Спектакль пройдет на осетинском языке с синхронным переводом.

Продолжительность спектакля – 1 час 50 минут без антракта

Возрастное ограничение 16+

«Иванов»

Драма по пьесе Антона Чехова

11 ноября в 18.30

Режиссер постановки – Казбек Джелиев

Спектакль повествует о помещике Николае Иванове, переживающем глубокий душевный кризис. Он разрывается между приступами тоски и скуки и тягостным чувством вины перед тяжело больной женой, которую разлюбил.

История Иванова становится проекцией целого поколения, живущего без веры и смысла. Инфантильный и неспособный на решительные поступки, герой пытается бежать от проблем, но повсюду его настигают последствия его малодушия.

Режиссерское прочтение тонко раскрывает внутреннюю драму человека, раздавленного собственными противоречиями. Спектакль ставит перед зрителем сложные философские вопросы о фатальности человеческой природы и возможности изменить свою судьбу. Разочарованный лицемерием общества, опустошённый и уставший, Иванов становится олицетворением одинокого человека, ищущего себя, но неспособного превозмочь свои слабости перед лицом внешних обстоятельств.

Продолжительность спектакля – 2 часа 15 минут с одним антрактом

Возрастное ограничение 16+

Юго-Осетинский государственный драматический театр имени Коста Хетагурова в Цхинвале, открытый в 1931 году, стал тем столпом, на котором почти целый век строилась вся осетинская профессиональная культура. В 1939 году театру было присвоено имя основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова.

За большой вклад в развитие театрального искусства республики и сохранение традиций репертуарного театра коллектив был удостоен Почетной грамоты Союза театральных деятелей России в 2022 году.

На сцене театра на протяжении всей его истории ставятся как шедевры мировой драматургии, переведенные на осетинский язык, так и произведения национальных осетинских авторов.

Театр богат уникальными традициями, которые, словно драгоценная реликвия, передаются из поколения в поколение, создавая прочную связь между прошлым и будущим. Эту живую связь обеспечивает блестящая плеяда артистов – выпускников ведущих театральных вузов России, сообщает пресс-служба Самарского академического театра драмы имени М. Горького.

Фото предоставлено пресс-службой Самарского академического театра драмы имени М. Горького